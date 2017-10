Ook ik probeer mindful te leven. Ik ‘breathe and smile’, stel me open voor de genezende kracht van mantra’s zingende monniken op YouTube, probeer kleine stappen als groots resultaat te ervaren, zin en onzin te scheiden en te zoeken naar het wonder van de diepe stilte tussen in- en uitademing, het extatische hoogtepunt dat van een dagelijkse routine een unieke belevenis maakt en de ware levenskunst onthult. Logisch dat ik ‘Walk With Me’, de docu-film over de leefgemeenschap van zenmeester Thich Nhat Hanh ga zien. De zaal zit vol. Na afloop vat verderop in de rij een man de lessen uit de film krachtig samen. „Je moet gewoon vaker je bek houden”, grijnst hij tegen z’n vriendin.

