Frank Masmeijer (ex-NCRV) ‘smokkelde niet, maar wist alles’

Frank Masmeijer weet zelf eigenlijk al hoe deze dag gaat eindigen. „Ik verwacht niet meer dat ik vrijspraak krijg”, zei hij een maand geleden tegen Humberto Tan in RTL Late Night. Deze vrijdag hoort hij van de rechter in Antwerpen of zijn verwachting klopte.

In de jaren tachtig en negentig bepaalde Masmeijer (56) mede het gezicht van de NCRV, in 2014 werd hij opgepakt door de Belgische politie op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van ruim 450 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. In de SBS6-documentaire over de ex-televisiepresentator, een maand geleden uitgezonden, noemt maker Thijs Zeeman hem een „flamboyante maffiaman”. Dáár is dan weer geen sprake van, zegt de oud-NCRV-coryfee. Ik ben presentator, werpt hij tegen.

Dat is wel al even geleden. Koppels die vragen fout beantwoordden, verdwenen onder zijn toezicht in het zwembad bij de Holidayshow, bij Dinges moesten bekende Nederlanders een begrip raden dat werd omschreven door kinderen en in de Frank en Vrij show werden spelletjes afgewisseld met optredens. Meerdere malen werd de showmaster ingezet voor liefdadigheidsprogramma’s.

In 1994 kwam een eind aan de grote shows en werd hij ontslagen. Hij zou niet meer in de programmering passen. Maar er ging ook het gerucht dat hij in een van zijn shows een goede vriend met de hoofdprijs liet vertrekken – Masmeijer ontkende.

Ook nu doet hij dat, al is het vaak met ontwijkende antwoorden en soms zelfs tegenstrijdige verklaringen. Na zijn tv-carrière vestigde Masmeijer zich in België, thuisland van zijn inmiddels ex-vrouw, als uitbater van horecagelegenheden die niet altijd even succesvol waren. Hij opende grand-cafés in onder meer Wijnegem, Sint-Niklaas en Ninove. Daar zit ’m volgens Masmeijer de crux: „Niemand zal mij ooit zien met een partij drugs in m’n handen of met een geldstroom die ik gedaan heb, maar als je een café hebt zoals ik er veel had en je hoort mensen over zaken praten, dan hoor je weleens meer wat”, verklaarde hij bij RTL Late Night.

Masmeijer wordt van meer dan dat verdacht: deelname aan een criminele organisatie met onder meer zijn groenteboer en de neef van zijn vrouw. De organisatie zou cocaïne hebben geprobeerd België binnen te smokkelen, verstopt in een partij bananen uit Zuid-Amerika. In de hele zaak staan 26 verdachten terecht, een van hen verklaarde dat Masmeijer het brein achter de actie is geweest.

Masmeijer zei vorige maand in de vele talkshows waarin hij verscheen, ook ter promotie van zijn biografie Frank en Vrij, dat daar geen sprake van is. „Ik ben niet de meneer Escobar van Nederland, zoals de pers mij nu probeert te beschrijven.” Hij werkte niet direct mee aan de smokkel, zei Masmeijer. Hij is wel „heel dom” geweest door met mensen te praten en mensen in contact te brengen zonder te weten waar het precies om ging. „Ik ben niet betrokken geweest bij het daadwerkelijke feit, maar ik wist er wel alles van.” Hoop had de vader van twee wel nog: „Als die straf maar minder wordt, als ik maar niet meer terug hoef.” Hij zat al driekwart jaar in voorarrest in België, justitie heeft zeven jaar geëist.