Madrid klapt voor agenten die optraden in Catalonië

Als de Guardia Civil in een stoet van wagens langs het Plaza Colón rijdt, begint het publiek massaal te applaudisseren. De militaire politie zwaait terug met gebalde vuisten en Spaanse vlaggen. „Viva España! Viva la Guardia Civil!”, klinkt het van alle kanten op het Columbusplein, in hartje Madrid.

Het Spaanse nationalisme is deze 12de oktober weer springlevend. Tienduizenden mensen grijpen de nationale feestdag aan om tijdens het traditionele militaire defilé legeronderdelen en politie-eenheden toe te juichen. „Dit is de mooiste dag van het jaar”, zegt Aquilino Carranza met een Spaanse vlag om zijn schouders. „De politie en de Guardia Civil hebben geweldig werk geleverd in Catalonië. Die moeten we dankbaar zijn.”

Op deze zogenoemde Dia de la Hispanidad wordt traditiegetrouw het ontstaan van het Spaanse imperium na de ‘ontdekkingen’ van Columbus gevierd. Maar nu, middenin de crisis tussen de Spaanse regering en de Catalaanse separatisten, heeft de feestdag veel weg van een verkapte manifestatie van aanhangers van nationale eenheid. Straatverkopers doen goede zaken met de verkoop van Spaanse vlaggen.

Geit Roco is er ook dit jaar

Dit jaar is het drukker dan in voorgaande jaren, toen vooral de harde kern van rechts-nationalistisch Spanje kwam kijken. In de loop van ochtend stroomt de metro van Madrid vol met mensen die naar de Paseo de la Castellana proberen te komen. Vanwege de verwachte drukte is de route van het militaire defilé verlegd naar het noordelijk deel van deze lange laan.

Desondanks is het nog enorm dringen om een glimp van koning Felipe VI op te vangen of geit Roco van het Spaanse vreemdelingenlegioen langs te zien lopen. Dit onderdeel krijgt traditiegetrouw het luidste applaus van de rechtse toeschouwers, omdat dictator Franco er ooit nog leiding aan gaf.

Het koninklijk huis, de politiek en het leger hebben de dag dit jaar een slogan meegegeven: ‘Trots dat we Spanjaarden zijn’. Felipe VI, die op 3 oktober in een ernstige toespraak tot het volk de eenheid van Spanje verdedigde, staat in vol ornaat naast zijn vrouw en kinderen. Ook Rajoy en zijn ministers laten zich toejuichen door de massa. En zelfs vrijwel alle regiopresidenten zijn naar Madrid gekomen. Alleen de leiders van Catalonië, Navarra en Baskenland zijn thuisgebleven. Voor deze regio-nationalisten is de 12de oktober geen ‘nationale’ feestdag.

Luidste applaus voor agenten

De mensenmassa begint even na 11.00 uur te juichen als twee parachutespringers met enorme Spaanse vlaggen naar beneden komen. Ook het gezin Delgado geniet in de zon van het spektakel. „Het is een mooi uitje voor ons als gezin, maar we zijn hier ook om te laten zien dat we trots zijn op Spanje”, zegt José Francisco Delgado. „Het kan niet zo zijn dat de Catalanen zich zomaar afscheiden.”

Kort daarop maakt een aantal gevechtsvliegtuigen met geelrode rookpluimen een Spaanse vlag in de lucht. Dit is het begin van een grootse vliegshow, waar later een smet op komt, als blijkt dat een piloot op de terugweg met zijn Eurofighter is neergestort en verongelukt.

Na de show van de luchtmacht trekken vierduizend militairen en agenten langs het publiek. Met name de Spaanse politie, die voor het eerst in een kwart eeuw weer mee marcheert, en de Guardia Civil krijgen steun vanuit het publiek. Met het applaus lijkt de menigte de politie te belonen voor het optreden tijdens het verboden referendum in Catalonië over afscheiding van Spanje. Beelden van hard ingrijpende eenheden gingen de hele wereld over. De separatisten spraken er schande van en bestempelden het als ‘franquistisch’ gedrag.

Bij metrostation Nuevos Ministerios haalt de Franco-aanhanger José Fernandez zijn schouders erover op. Hij verkoopt vlaggen waar in grote zwarte letters ‘Leve een verenigd Spanje!’ op staat. „Ik sta hier vandaag voor mijn land, maar ook voor Catalonië. Want Catalonië is ook gewoon Spanje.”