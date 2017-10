Lufthansa neemt deel failliet Air Berlin over

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa koopt zoals verwacht een deel van de failliete concurrent Air Berlin. Het gaat waarschijnlijk om 81 vliegtuigen en 3.000 werknemers, die nu bij Lufthansa worden ondergebracht, zegt topman Carsten Spohr van Lufthansa in een interview met de Rheinische Post.

Donderdag wordt het koopcontract ondertekend. Lufthansa zegt zo’n 1,5 miljard euro te investeren om de werknemers over te nemen. Het bedrijf verwacht dat het tot drie maanden kan duren voordat de EU de overname goedkeurt.

In totaal had Air Berlin, dat in augustus het faillissement aanvroeg, 144 vliegtuigen en 8.000 werknemers. Een deel van de vliegtuigen was al in gebruik door Lufthansa. De maatschappij huurde 38 toestellen van Air Berlin, dat z’n vloot als onderdeel van een reddingsplan terug wilde brengen naar 75. Air Berlin zei eerder dat er een goede kans is dat 80 procent van het personeel bij andere maatschappijen een baan vindt.

Mededinging

Dat Lufthansa niet alles van Air Berlin overneemt heeft een aantal redenen. Een volledige overname zou problemen opleveren met de mededingingsregels. Lufthansa zou dan een te groot deel van de Duitse luchtvaartmarkt in handen krijgen. Ook de hoge schuld en personeelskosten van Air Berlin spelen mee in de beslissing.

Voor Lufthansa is deze stap gunstig om sneller te kunnen groeien. Het bedrijf kan routes van Air Berlin zonder al te veel moeite overnemen, nu het ook beschikt over vliegtuigen en personeel om die routes te bemannen.

Emiraten

Air Berlin werd in 1978 opgericht. Ten tijde van het faillissement was Etihad Airways uit de Verenigde Arabische Emiraten voor 29,2 procent eigenaar van Air Berlin. Toen Etihad de geldkraan besloot dicht te draaien omdat Air Berlin verlieslijdend was, zag de Duitse maatschappij geen andere oplossing dan een faillissement.

De Duitse regering stelde een overbruggingskrediet van 150 miljoen euro ter beschikking om de vluchten door te kunnen laten gaan. Die stoppen op 28 oktober.