Lichaam vermiste Anne Faber gevonden in Zeewolde

De politie heeft donderdag in de omgeving van Zeewolde het lichaam van de vermiste Anne Faber gevonden. Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Na eerder zoekacties in Baarn, Huis ter Heide en Den Dolder, richtte het onderzoek zich woensdag ook op Zeewolde. Aanvankelijk bleef de zoektocht daar nog zonder resultaat. Verdachte Michael P. heeft woensdagavond zelf informatie gegeven over de locatie waar Anne Fabers lichaam was verborgen, zei de politie tijdens de persconferentie. De plek, in een bosgebied bij het Nulderpad, werd woensdagavond daarom nog afgezet. Forensische experts troffen het lichaam van Faber er donderdag na enkele uren zoeken aan.

Forensische experts doen momenteel nog onderzoek in het gebied rond de vindplaats van het lichaam van Anne. Dat gebied is daarvoor afgezet. Haar lichaam zal worden onderzocht door het NFI en daarna worden vrijgegeven aan de familie.

Michael P.

Afgelopen maandag hield de politie een verdachte aan. Het betrof de 27-jarige Michael P., die afkomstig is uit Zeewolde. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar vermissing en dood. P. zat op een forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Demissionair minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) kondigde donderdag aan dat er een onderzoek komt naar de kliniek waarin P. verbleef.

P. werd in 2012 in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel, omdat hij twee minderjarige meisjes onder bedreiging van een nepvuurwapen had verkracht. Ook hielp hij bij het plegen van diverse berovingen.

De politie kwam de verdachte zondag in het onderzoek op het spoor. Hij werd niet direct aangehouden, “in de hoop dat hij het onderzoeksteam naar Anne zou leiden”. Toen dat niets opleverde, werd de man maandag alsnog opgepakt. Donderdag werd P. voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat hij twee weken langer vast blijft zitten. P. is de enige verdachte, aldus het OM. Hij zit vast in volledige beperking, dat wil zeggen dat hij met niemand behalve zijn advocaat contact mag hebben.

Vermist

De 25-jarige Faber werd sinds vrijdag 29 september vermist. Ze vertrok die dag vanuit haar woonplaats Utrecht op een urenlange fietstocht. Het was die avond slecht weer. Het laatste bericht stuurde ze om 18.50 uur naar haar vriend: een selfie in de regen. De foto was, bleek later, genomen op een kruispunt in Baarn.

Na de selfie werd er niets meer van Faber vernomen. Haar vriend sloeg diezelfde avond al alarm. Toen Faber zaterdag niet kwam opdagen bij een afspraak in Amsterdam, kwam er een zoektocht op gang. De vriend van Faber plaatste een bericht op Facebook dat honderdduizenden keren gedeeld werd.

De politie zocht met een helikopter in de omgeving van Baarn, aan de hand van warmtebeelden. Dat leverde niets op. Familie, bekenden en mensen die zich betrokken voelden zochten ook in de omgeving van Baarn, maar vonden niets.

De verdwijning van Anne Faber maakt veel los: talloze mensen delen berichten over haar of willen meedenken met de politie. Een duidelijke trend

Ook in Huis ter Heide werd gezocht naar Faber. Daar werden de jas, fiets en rugzak van Faber gevonden. De vijver waarin de fiets lag, werd zelfs leeggepompt. Tot de vondst van andere spullen of sporen leidde dat echter niet. Sinds maandag voegden militairen zich bij de speurteams. Toen verspreidde de zoektocht zich naar de omgeving van de kliniek in Den Dolder.