OM eist 35 maanden tegen IS-uitreiziger Laura H.

Ibrahim I., de man van terrorismeverdachte Laura H., wilde in Nederland of een ander land een aanslag plegen. Dat zei Laura H. donderdag tijdens de eerste dag van haar proces in de zwaarbeveiligde rechtbank in Rotterdam. „Mensen doodschieten, dat vond hij het gaafst, want dat deed IS in filmpjes.”

De officier van justitie eiste donderdag 35 maanden cel tegen H, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Dat zou inhouden dat ze niet meer terug de cel in hoeft, omdat ze tot nu toe al 357 dagen heeft vastgezeten.

Deze donderdagochtend begon, meer dan een jaar na haar spectaculaire terugkeer uit Irak, het proces tegen IS-uitreiziger Laura H. (21). In 2015 was zij samen met haar man en twee kleine kinderen uitgereisd naar het kalifaat van Islamitische Staat (IS). Al gauw kreeg ze spijt en schakelde ze de hulp van haar vader in om haar te helpen ontsnappen.

Aanslag plegen

„Ibrahim wilde wel weg uit het kalifaat, maar niet terug naar Nederland”, verklaarde Laura H. in de rechtszaal. „Hij wilde de gevangenis niet in. Hij stond nog steeds achter IS. Zijn grootste wens was om een aanslag te plegen in Nederland, of een ander Europeese land. Soms had hij het over Turkije of Libanon. Waar maakte hem niet uit, denk ik.”

In juli 2016 deed Laura H. samen haar man en kinderen een vluchtpoging. Echtgenoot Ibrahim raakte daarbij gewond en bleef achter in het grensgebied met Iraaks-Koerdistan.

Of Ibrahim I. (28) nog leeft, is onduidelijk. In mei dook een filmpje op, geschoten in Iraakse stad Mosul, van door milities gevangengenomen IS-strijders. Een van hen werd aanvankelijk door zijn familie herkend als Ibrahim. Latere filmpjes wierpen dat in twijfel.

Het Nederlandse consulaat in Erbil probeert al maanden bevestiging te krijgen van de identiteit van de strijder op het filmpje. Dat is tot op heden niet gelukt, bevestigt een woordvoerder.

Wanneer ben je een terrorist?

Het is een zaak met behoorlijk gewicht: Laura H. is de eerste vrouwelijke IS-ganger die voor de rechter komt. Ze wordt onder meer verdacht van deelname aan terroristische organisatie. De vraag die centraal staat: wanneer ben je een terrorist? Staat uitreizen en neerstrijken in IS-gebied gelijk aan aansluiting bij een terroristische organisatie, of moet je daarvoor bewezen hebben deelgenomen aan de gewapende strijd?

Het is een vraag die in de toekomst voor meer vrouwelijke terugkeerders van belang zal zijn. Naar schatting verblijven nog tientallen Nederlandse vrouwen, vaak met kinderen, in het kleine gebied dat nog in handen is van IS. Mochten zij ooit terugkeren, net als Laura, wat staat ze dan te wachten?