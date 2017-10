Alle partijen krijgen vandaag 5 minuten spreektijd. Dit is de volgorde van de sprekers:

Kamer debatteert voor het eerst over regeerakkoord

Met de presentatie van het regeerakkoord dinsdag zit de taak van informateur Gerrit Zalm erop. Vandaag debatteert de Tweede Kamer vanaf 10.15 uur over zijn eindverslag. In de praktijk zullen veel Kamerleden in dat debat echter ook op de inhoud van het regeerakkoord willen ingaan, hoewel daarover officieel pas na de presentatie van het kabinet zal worden gepraat.

Tegen NRC zei Zalm dinsdag in ieder geval niet te verwachten dat de Kamer hem vandaag erg veel of moeilijke vragen zou stellen. "Ik hoop binnen tien minuten klaar te zijn.”

Na afloop benoemt de Kamer vandaag ook een formateur, wat vrijwel zeker Mark Rutte wordt. Hij kan na vandaag dan officieel beginnen met het zoeken naar bewindspersonen en het samenstellen van zijn kabinet.