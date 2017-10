‘Israëlische geheime dienst hield hackers in de gaten’

De Russische fabrikant van antivirussoftware Kaspersky Lab is opnieuw in opspraak geraakt. Russische hackers zouden in 2015 de software van het bedrijf hebben misbruikt om de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA geheime informatie te ontfutselen, zo meldde The Wall Street Journal vorige week al. Woensdag

De onthullingen tonen hoe overheden elkaar met hackers bestoken, en hoe geheime informatie op drift kan raken.

In 2015 gingen aan de Russische overheid gelieerde hackers met behulp van Kaspersky-software digitaal op jacht naar informatie en programma’s van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Daarbij stuitten zij op een door Kaspersky beveiligde computer van een onderaannemer van de NSA.

De geruchten over banden met de Russische staat blijven Kaspersky achtervolgen. Waar komt dat wantrouwen precies vandaab? Lees ook: 'Telkens weer die beschuldigingen van spionage'

Door de zoekfunctie van de antivirus-software te verbeteren, konden de hackers geheime documenten opsporen, die de medewerker tegen de regels in op zijn persoonlijke computer had staan. Nieuws over dat lek kwam in 2016 aan het licht.

Het nieuws over Israëlische betrokkenheid bracht een nieuwe wending in de digitale detective rond Kaspersky Lab. Nu zou blijken dat de Russische hackers op hun beurt in de gaten zijn gehouden door de Israëlische veiligheidsdienst, die zo de hack op het spoor kwam. Daarvoor zouden hackers in dienst van de Israëlische overheid zijn binnengedrongen in netwerken van Kaspersky, waar zij informatie aantroffen die enkel van de Amerikaanse NSA afkomstig kon zijn. Israël waarschuwde daarop de VS.

Israël hield Kaspersky al vanaf 2014 in de gaten en zou verdachte informatie hebben doorgespeeld aan de VS. Dat zou hebben geleid tot de beslissing, vorige maand van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat federale overheden het gebruik van Kaspersky-software moeten staken. Kaspersky publiceerde pas in 2015 over de Israëlische inbraak.

‘Onbewezen claims’

Kaspersky ontkent de berichten en stelt dat bewijs ontbreekt. Het bedrijf noemt het „ongelukkig dat nieuwsberichten over onbewezen claims beschuldigingen over het bedrijf in stand houden”. Ook de NSA, dat geen belang heeft bij weer een nieuw schandaal rond veiligheidslekken, weerhield zich van commentaar.

Al jaren doen geruchten de ronde over oneigenlijke banden tussen de Russische regering en Kaspersky, dat wereldwijd zo’n 400 miljoen klanten heeft – waaronder de Amerikaanse overheid. Gebruikers zijn niet altijd op de hoogte dat hun computer Kaspersky-software gebruikt.

Zelf houdt het bedrijf, dat onder experts een uitstekende reputatie geniet, vol slachtoffer te zijn van de geopolitieke strijd tussen Rusland en de VS in de nasleep van de Russische hacks in de Amerikaanse verkiezingen. Sindsdien staat het debat over digitale veiligheid in de VS op scherp. De Democraten grijpen de kwestie aan om de Russische inmenging op de agenda te houden. Deze week vroegen zij verder onderzoek naar Kaspersky vanwege de „sterke banden met het Kremlin”.