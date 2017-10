Human Rights Watch: Turkse politie martelt burgers

Mensen die verdacht worden van terrorisme of betrokkenheid bij de mislukte coup van vorig jaar, zijn gemarteld in Turkse gevangenissen. Dat schrijft Human Rights Watch in een donderdag gepubliceerd rapport. Eerder berichtte Amnesty International ook al over gevallen van mishandeling, marteling en verkrachting van gedetineerden.

In het rapport beschrijft Human Rights Watch tien recente zaken waarbij de Turkse politie in totaal 22 mensen heeft gemarteld of ernstig heeft mishandeld. Het rapport is gebaseerd op interviews met advocaten en familieleden van de verdachten. Ook heeft de mensenrechtenorganisatie inzage gekregen in rechtbanktranscripten. Daaruit blijkt dat de politie de verdachten ernstig heeft bedreigd, in elkaar heeft geslagen, en in enkele gevallen seksueel heeft mishandeld.

“Dringend onderzoek nodig”

“Nu het bewijs van marteling in politiebewaring zich opstapelt, moet de regering dringend onderzoek doen en een oproep doen om er een einde aan maken”, zei Hugh Williamson, de Europa en Centraal-Azië directeur van Human Rights Watch.

Volgens Human Rights Watch zijn de zaken die in het rapport aan bod komen slechts het topje van de ijsberg. Via de Turkse pers en op sociale media zijn veel meer gevallen van marteling in hechtenis naar buiten gekomen. “Zulke berichten suggereren dat marteling en mishandeling in politiebewaring een wijdverbreid probleem zijn geworden”, aldus het rapport.

Verdwijningen

Naast de gevallen van marteling wordt in het rapport ook aandacht besteed aan vijf gevallen van verdwijningen in Ankara en Izmir tussen maart en juni van dit jaar. Volgens Human Rights Watch zijn er sterke aanwijzingen dat deze mensen zijn opgepakt, maar dat de autoriteiten hun verblijfplaats niet bekend willen maken. In de meeste gevallen werden ze overdag meegenomen door mannen die volgens ooggetuigen zeiden dat ze van de politie waren.

In één geval, dat al eerder bekend was, werd een man uit Ankara 42 dagen vastgehouden op een onbekende locatie. Daar werd hij gemarteld voordat hij werd overgebracht naar een politiecel. Williamson: “Gezien de duistere historie van Turkije wat betreft gedwongen verdwijningen, moeten de autoriteiten deze mensen lokaliseren, en ervoor zorgen dat iedereen die wordt vastgehouden door agenten van de staat toegang heeft tot een advocaat en dat hun familie weet waar ze zijn.”