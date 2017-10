Gevechtsvliegtuig neergestort in Spanje

In het zuidoosten van Spanje is donderdag een gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot is daarbij om het leven gekomen, meldt persbureau AP op basis van een woordvoerder van het Spaanse ministerie van Defensie.

De Eurofighter Typhoon maakte deel uit van een groep van vier en was op de terugweg van een parade in Madrid. De toestellen maakten deel uit van een militair defilé ter ere van de nationale feestdag.

Het vliegtuig stortte neer nabij de militaire basis van Los Llanos, in de buurt van de stad Albacete, op zo’n driehonderd kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad.

Rook trekt op vlak nadat het toestel is neergestort.

Accidente aéreo en la Base Aérea de Los Llanos. #albacete pic.twitter.com/4D488KICpO — MARIO_RP (@marioruiz_ab) 12 oktober 2017

Het ministerie is een onderzoek gestart naar hoe het vliegtuig heeft kunnen neerstorten.