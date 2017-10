Van de babyboomers mag ik ook al niet naar Blade Runner

Stiekem tussen al het ‘goede nieuws’ over het regeerakkoord blogde Philip de Witt Wijnen (10/10, 13.45 uur) dat volgens de doorrekening van het CPB de rekening wordt neergelegd bij de volgende generaties. Volgende generaties? Wacht eens even, dat ben ik! Ik ben 15 jaar oud. En als ik het dus goed begrijp, mag ik niet stemmen, maar krijg ik wel de rekening.

Ik heb de afgelopen tijd geleerd over een generatie, de babyboomers, die alles mee heeft gehad. Er was heel veel geld van de Groningse gasbel, waardoor ze gratis hebben gestudeerd en lekker vroeg met pensioen konden gaan. Ze hebben huizen voor weinig gekocht en bijna allemaal afbetaald, die ze nu voor veel geld verkopen – althans, dat willen ze, als dat niet lukt, blijven ze lekker met zijn tweetjes in die grote gezinswoningen wonen. Het lijkt de Brexit wel! Oudere generaties bepalen het en de jongere generaties betalen de rekening. Of we het er nu mee eens zijn of niet. Dus nogmaals, ik mag nog niet stemmen, sterker nog: ik mag nog niet eens naar Blade Runner 2049 (omdat babyboomers dat bepaald hebben), maar ik mag straks wel lekker betalen. En naast dat geld heb ik het nog niet eens over de leefbaarheid van de wereld, het klimaat. Wanneer houden de oudere generaties nou eens op met de rekening bij jongere generaties neerleggen?



(15 jaar)