Gegijzeld gezin na vijf jaar bevrijd in Pakistan

Vijf jaar nadat ze in Pakistan zijn ontvoerd, is een westerse familie bevrijd uit handen van een aan de Talibaan gelinkte terreurgroep. Het gezin, een Amerikaanse vrouw, haar Canadese man en hun drie kinderen, zijn woensdag gered en worden klaargemaakt voor hun terugkeer naar huis, aldus de Amerikaanse autoriteiten tegenover persbureau AP.

Hoewel Pakistan de namen van de gegijzelden niet bekendmaakte, gaat het volgens Amerikaanse functionarissen om Joshua Boyle, Caitlan Coleman en hun kinderen. Het stel ging in de zomer van 2012 op een rondreis die hen naar Rusland, Kazachstan, Tadzjikistan, Kirgizië en Afghanistan bracht. De laatste keer dat het koppel contact had met het thuisfront was op 8 oktober 2012. Toen vertelde Coleman haar ouders vanuit een internetcafé dat ze in een onveilig deel van Afghanistan verbleven.

Kort daarna vielen ze vermoedelijk in handen van het zogeheten Haqqani-netwerk, dat banden heeft met de Talibaan. Coleman was op dat moment zwanger en beviel niet veel later. In 2013 verschenen twee video’s van het koppel online waarin ze de Amerikaanse overheid vragen om ze te bevrijden van de Talibaan. De jaren daarna blijft het lange tijd stil.

Brief

De ouders van Coleman vertellen in 2016 in een interview aan het Amerikaanse nieuwsmedium Circa News dat ze in november 2015 een brief ontvingen van hun dochter. Daarin staat dat het koppel hun tweede kind heeft verwelkomd. Het is niet bekend of ze toen ook al wisten dat er een derde kind op komst was. In het interview met Circa News richtte de vader van Coleman zich tot de Talibaan en vroeg hij om zijn dochter en schoonzoon vrij te laten.

“Als een man, vader en nu ook grootvader, vraag ik om genade te tonen en mijn dochter, haar man en onze prachtige kleinkinderen vrij te laten. Geef ze de kans om hun leven met ons voort te zetten.”

De doorbraak in de ontvoeringszaak komt als de Amerikaanse inlichtingendiensten informatie hebben waarin staat Coleman en haar gezin naar Pakistan waren gebracht. De VS en Pakistan hebben vervolgens samengewerkt om het gezin vrij te krijgen. “Vanaf vandaag zijn ze vrij”, zei Donald Trump in een verklaring. Trump sprak over een positief moment in de relatie tussen de VS en Pakistan. “Ze hebben hard gewerkt aan deze zaak en ik geloof dat ze de Verenigde Staten weer gaan respecteren.” Ook het Pakistaanse leger reageerde positief op de samenwerking met de Amerikanen. “Dit succes onderstreept het belang van het tijdig delen van inlichtingen.”