Veertien plekken waar Van der Laan zijn stempel op wist te drukken

Een burgemeester die van aanpakken hield. Dat is misschien wel de meest kenmerkende eigenschap van Eberhard van der Laan die in de week na zijn overlijden naar boven kwam. De burgemeester speelde een beslissende rol in veel dossiers en wist – zowel voor als achter de schermen – patstellingen te doorbreken of net dat beslissende zetje te geven.

Als burgemeester was Van der Laan verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad, maar dat weerhield hem niet om ook buiten zijn portefeuille zijn invloed te laten gelden. Of het nu ging om het 538-feest op het Museumplein, een zwaar beveiligd debat in De Balie of de oprichting van de vechtsportautoriteit om de vechtsport te reguleren: hij zat er vaak bovenop.

