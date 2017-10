Dodental bosbranden Californië stijgt naar 23

Bij de bosbranden die sinds zondag woeden in de Amerikaanse staat Californië zijn nu zeker 23 mensen om het leven gekomen. Daarnaast worden nog zo’n 550 inwoners vermist, meldt persbureau Reuters. Woensdag namen de branden door harde wind in hevigheid toe.

De achtduizend brandweerlieden die de bosbranden bestrijden, hebben door de sterke windvlagen grote moeite de vuurhaarden te doven. Een woordvoerder van de brandweer telde woensdag 22 bosbranden. Op dinsdag waren dat er nog 17. Minstens 3.500 woningen en bedrijven zijn in de as gelegd, net als bijna 70.000 hectare bos. De branden woeden in het noorden van Californië, in een streek die bekend staat om zijn wijngaarden.

Dodelijkste bosbranden

De bosbranden zijn nu al de dodelijkste sinds de Californische brandbeschermingsdienst in 1932 gegevens is gaan bijhouden. Hiervoor eisten branden in 2003 de meeste levens: vijftien. “We hebben in het verleden al grote branden gehad. Maar dit is een van de grootste en ernstigste, en hij is nog niet voorbij”, zei gouverneur van Californië Jerry Brown woensdag.



De actuele locaties van de bosbranden in Californië.

In Sonoma County worden 550 mensen vermist, meldt een woordvoerder. Het is niet duidelijk hoeveel van hen slachtoffer zijn geworden van de bosbranden. Mogelijk gaat het in veel gevallen om mensen die zonder dat de autoriteiten dat weten elders een veilig heenkomen hebben gezocht. In totaal zijn 20.000 mensen geëvacueerd uit het rampgebied.

De oorzaak van de bosbranden is officieel nog onbekend. De autoriteiten hebben echter het sterke vermoeden dat de windvlagen die het vuur nu verder aanwakkeren, ook een rol hebben gespeeld bij het ontstaan ervan. De wind heeft hoogspanningsmasten omgeblazen. Vonken die van de gebroken kabels afsprongen, zouden droge begroeiing in brand hebben gezet.