Dijsselbloem wordt adviseur voor Europees noodfonds ESM

Jeroen Dijsselbloem gaat na zijn vertrek uit de Nederlandse politiek aan de slag als adviseur bij het Europese noodfonds ESM. Door die rol behoudt hij de “logistieke en praktische ondersteuning” die hij nodig heeft om zijn taken als voorzitter van de eurogroep te kunnen vervullen, legt zijn woordvoerder uit.

Voor zijn functie als eurogroepvoorzitter krijgt de 51-jarige Dijsselbloem niets extra’s. Hij is voor zijn inkomen volkomen afhankelijk van zijn salaris als minister van Financiën. Als eind deze maand een nieuw kabinet aantreedt, heeft Dijsselbloem weliswaar recht op wachtgeld, maar daarvan wil de PvdA’er geen gebruikmaken. Zijn zegsman stelt:

“Dijsselbloem is van mening dat de Nederlandse belastingbetaler niet hoeft bij te dragen aan zijn taken in Europees verband.”

Toch krijgt Dijsselbloem de adviseursfunctie niet alléén vanwege een kantoor en salaris, meldt zijn woordvoerder. “Op dit moment speelt volop de discussie over de toekomst van het ESM, daar ging het vorige vergadering ook over. In dat debat gaat Dijsselbloem in zijn functie als adviseur straks ook een rol spelen.”

Adviseur voor tweeënhalve maand

Lang zal de Nederlandse politicus die rol overigens niet uitoefenen. In een verklaring laat directeur van het noodfonds Klaus Regling weten dat Dijsselbloem adviseur blijft tot het einde van zijn termijn als voorzitter van de eurogroep op 13 januari volgend jaar. Dijsselbloem heeft dan vier jaar aan het hoofd gestaan van de vergadering van de ministers van Financiën van eurolanden.

Eerder deze week werd duidelijk dat Dijsselbloem niet doorgaat in de Nederlandse politiek. Hoewel hij bij de verkiezingen van maart nog op de lijst stond voor een plek in de Tweede Kamer heeft de econoom naar eigen zeggen niet de “vuurkracht” om als Kamerlid van een kleine fractie oppositie te voeren. In een verklaring schreef hij:

“De Partij van de Arbeid, mijn partij, moet verder en heeft daarvoor negen kanonnen nodig. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik in deze rol, in deze fase, die vuurkracht niet heb.”

Dijsselbloem is als voorzitter van de eurogroep nu ook al betrokken bij het ESM. Hij is daar onderdeel van de raad van gouverneurs, het hoogte besluitvormende orgaan binnen het noodfonds.