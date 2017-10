Coming Out Day moest het dit jaar zonder vlaggen doen

Dolly Bellefleur, Amsterdamse travestie-artiest, vertelt louter positief over haar ervaringen met wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Hij was „een bijzonder mens.” „Een pleitbezorger van de homogemeenschap.” En: „Hij was geliefd binnen de meest uiteenlopende gemeenschappen.” Bellefleur – alter ego van Ruud Douma – bezocht afgelopen donderdag scholen en wijkcentra om les te geven over LHBTI’ers.

Want: donderdag was het nationale ‘Coming Out Day’, dé dag waarop jong en oud voor zijn seksuele voorkeur – homo, lesbienne, biseksueel, transgender en interseks (afgekort tot LHBTI) – kan uitkomen. Een initiatief eind jaren tachtig bedacht in de Verenigde Staten, dat in 2009 naar Nederland overwaaide.

‘Van der Laan had vlag gehesen’

Trotse berichten met foto’s op Twitter alom. Voetbalclubs, politiebureaus, scholen in heel het land hesen ten faveure van deze dag de regenboogvlag – hét symbool van de LHBTI-beweging. In Oss, Katwijk, Zwolle, Utrecht en ook in kleinere plaatsen wapperde de gekleurde vlag fier in de wind. Grote ontbrekende op dit vlaggenfeest: Amsterdam.

Amsterdam? In de hoofdstad werd op donderdag de gekleurde vlag bewust niet gehesen. Een kort bericht hierover verstuurde de gemeente Amsterdam via haar Twitteraccount:

Die boodschap stuitte op weerstand bij Twitteraars. In de woorden van Samantha Lara Cresta, op Twitter:

En Sanne Euffing:

Want burgemeester Van der Laan maakte zich hard voor de LHBTI-gemeenschap. Tijdens de Gay Pride voer Eberhard van der Laan mee met de grachtentocht. En toen de Russische president Poetin april 2013 Amsterdam aandeed, liet de burgemeester zich bewust niet zien – Poetin werd steeds vijandiger tegen homo’s, daar stoorde Van der Laan zich aan. Zijn excuus: hij was ‘te druk’ met de aanstaande troonswisseling in de hoofdstad. Wethouder Carolien Gehrels verving hem. Insiders wisten: de partner van de wethouder was een vrouw.

Week van rouw

Gerson van Eck, medewerker van het bekendste homocafé in Amsterdam, Prik, snapt de beslissing van de gemeente Amsterdam niet. „Ik zie het verband tussen het overlijden van de burgemeester en het niet ophangen van die vlag niet. Er gaat veel kracht vanuit als de gemeente de regenboogvlag ophangt.”

Een woordvoerder van de gemeente snapt de ophef op Twitter wel; het is een gevoelige kwestie. Normaal gesproken zou de gemeente Amsterdam deze dag ook de regenboogvlag hebben gehesen, dat doen ze altijd, maar daar kwam door het overlijden van de burgemeester verandering in. De week na het overlijden van de burgemeester is een week van rouw, zegt de woordvoerder.

Bij zo’n overlijden treden protocollen in werking: „Alle vlaggen hangen de hele week halfstok.” Er worden geen persberichten verstuurd. Er zijn geen externe optredens. De gekleurde halfstok hangen vond de gemeente Amsterdam ongepast. „Dat geeft een raar signaal af.”

Dolly Bellefleur begrijpt het wel: „Dit is een uitzonderlijke situatie.”

Belangenvereniging COC Nederland noemt het een „lastige kwestie”, maar het belangrijkste is, in haar ogen, dat de intentie van de gemeente Amsterdam goed is. De woordvoerder: „Ze tonen respect aan zowel de burgemeester als de LHBTI-gemeenschap.” Bij homocafé Prik is Coming Out Day een dag zoals alle andere, zegt Van Eck. „Bij ons hangt de vlag iedere dag buiten”, zegt hij. „Wij zetten ons dagelijks voor de gemeenschap in.”