Brussel en Londen bereiden zich nu voor op ergste Brexit-scenario

Wat al weken in de lucht hing, geschiedde donderdag in Brussel: de Brexit-onderhandelingen zijn compleet vastgelopen. EU-onderhandelaar Michel Barnier sprak na afloop van de vijfde gespreksronde van „een impasse”. Zijn Britse tegenpool, minister David Davis, vindt dat Barnier zich te strikt opstelt en roept EU-leiders op het onderhandelingsmandaat van de Fransman „te versoepelen”.

Europese regeringsleiders besluiten volgende week of de onderhandelingen, die nu alleen over de scheidingsvoorwaarden gaan, een nieuwe fase in kunnen. Oftewel, of al gepraat kan worden over de toekomstige relatie tussen Britten en EU. De Britten dringen daarop aan, omdat dan meer ‘wisselgeld’ zou vrijkomen in de gesprekken.

Maar volgens Barnier is in de eerste fase onvoldoende vooruitgang geboekt. Hij zal dat volgende week op de EU-top in Brussel aan de Europese leiders laten weten. Dat geldt vooral voor de kwestie van de financiële verplichtingen die het VK als EU-lid is aangegaan, aldus Barnier. „De gesprekken waren constructief, maar grote stappen vooruit zijn niet gezet.”

Volgens Davis zit de focus op „losse delen” van de onderhandelingen vooruitgang in de weg en kunnen alleen EU-leiders de impasse doorbreken. De Britten zijn overtuigd dat het onmogelijk is aan de wensen van de EU te voldoen, zonder nu al de toekomstige handelsrelatie te bespreken.

De EU wil dat er een snelle oplossing komt voor de grenssituatie in Noord-Ierland. Zonder enig inzicht te hebben in de economische relatie tussen de EU en het VK, valt weinig zinnigs te zeggen over hoe de grens eruit zal zien, vinden de Britten. Ja, Ieren en Britten kunnen wederzijds vrij reizen en zich vestigen. De verdragsrechtelijke basis daarvoor stamt uit 1923, lang voor de oprichting van de EU. Maar of er gevreesde douaneposten komen (harde grens), hangt echt af van de vraag of Theresa May haar gewenste vrijhandelsverdrag en douane-afspraken met de EU krijgt.

Strak gesloten rangen

De EU-landen tonen in de Brexit-onderhandelingen tot dusverre grote eensgezindheid. De vraag is of dit zo blijft als de druk te groot wordt. Zo zit Nederland toch anders in deze kwestie dan andere landen, die aanzienlijk minder grote handelsbelangen hebben in het VK. De Rabobank voorspelde donderdag dat een harde Brexit een veel grotere economische klap voor Nederland betekent dan aanvankelijk werd aangenomen. Het beroep dat Davis doet op EU-leiders lijkt er dan ook vooral op gericht om landen los te weken uit de tot nu toe strak gesloten rangen.

Tijdens een recente speech in het Italiaanse Florence opperde premier May dat er nog een tweejarige transitieperiode moet komen en dat het VK tot het einde daarvan aan zijn verplichtingen zal blijven voldoen. Volgens Barnier gaf die toespraak „nieuw elan” aan de onderhandelingen, maar wilden de Britse onderhandelaars deze week „niet concretiseren” wat May voor ogen heeft.

Bovendien lopen de Britse verplichtingen door tot ver na 2021. EU-diplomaten schatten dat tot dat jaar nog maar 25 tot 30 procent van de Britse openstaande rekening voldaan zou zijn. Ondanks de sombere tussenbalans sprak Barnier de verwachting uit dat „in de komende twee maanden” alsnog vooruitgang kan worden gemaakt.

Diepe verdeeldheid

Het probleem is dat May niet over het politieke krediet binnen haar partij beschikt om als leider een doorbraak te forceren. Tevens kampt zij met een decennia-oud euvel binnen de Tories: diepe verdeeldheid over de Britse verhouding met de EU, aangewakkerd door een eurosceptisch smaldeel binnen de partij. John Major ging eronder gebukt nadat hij het Verdrag van Maastricht tekende. David Cameron dacht er voorgoed een einde aan te maken door het Brexit-referendum uit te schrijven. Dat bleek een grote misrekening.

Brexit heeft de Conservatieven juist dieper verdeeld: nu is de vraag niet of de Britten de EU moeten verlaten, maar hoe. „Het gevolg is dat EU-leiders niet weten of wat May zegt, door haar partij en ministersploeg wordt gesteund”, zegt Keir Starmer, de ‘schaduwminister’ van Labour voor Brexitzaken, tegen een klein gezelschap buitenlandse journalisten. „Het is onmogelijk te zeggen hoe lang ze nog kan aanblijven als premier.”

Starmer waarschuwt dat de EU moet waken de zwalkende Britse regering niet uit te buiten. Een te strenge Europese opstelling schaadt beide kanten, zegt hij. „Als Barnier en de EU zich te agressief opstellen, zal dat in het Verenigd Koninkrijk leiden tot een sterkere roep de EU zonder deal te verlaten. Daar wordt niemand beter van.”

In Brussel zei minister Davis dat Londen zich voorbereidt op het ergste scenario: dat er geen deal komt. Hiervoor zou nu al 250 miljoen pond gereserveerd zijn. „Het is niet wat we nastreven, maar we maken overal plannen voor.” Barnier waarschuwde dat „geen deal een hele slechte deal” zou zijn, maar dat ook de EU „klaar zal staan om alle eventualiteiten het hoofd te bieden”.