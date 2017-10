Ruim een kwart meer verkeersongelukken in vier jaar tijd

Het aantal ongelukken op belangrijke autowegen is de afgelopen vier jaar met 27 procent gestegen. Dat meldt de Stichting Incident Management Nederland woensdag. De bergers die in de Stichting IMN samenwerken moesten in het afgelopen jaar 25.963 keer in actie komen. De sleepbedrijven vermoeden, net als de verzekeraars, dat smartphonegebruik de belangrijkste factor in de stijging is.

De bergers hadden het vooral druk met de A1 en A12 richting het oosten, en de wegen rondom Arnhem en Nijmegen. Op veel plaatsen waar de weg werd verbreed was juist een daling van het aantal ongelukken te zien. Zo nam het aantal incidenten op de A1 bij Amsterdam af met een vijfde. Dankzij het nieuwe stuk A4 tussen Delft en Schiedam is het aantal aanrijdingen op de A13, die door de A4 wordt ontlast, zelfs gehalveerd.

Gevaarlijker op de weg

Een verklaring voor de toename van het aantal aanrijdingen zegt de Stichting IMN op basis van eigen informatie niet te kunnen geven. Wel wijzen de bergers op onderzoek van TNO waaruit blijkt dat smartphonegebruik tijdens het rijden de kans op een gevaarlijke verkeerssituatie 23 keer zo groot maakt. Het Verbond van Verzekeraars, dat eveneens cijfers bijhoudt over verkeersongelukken, schreef de toegenomen onveiligheid van de laatste jaren eveneens deels toe aan smartphonegebruik.

Niet alleen het aantal aanrijdingen is toegenomen, ook het aantal verkeersdoden stijgt al twee jaar, tot 629 in 2016. Een derde van de slachtoffers reed in een auto, een derde op de fiets. Relatief veel doden waren tussen 15 en 29 jaar oud. Hoewel het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nog altijd ongeveer half zo hoog is als twintig jaar geleden, was het sindsdien niet meer voorgekomen dat het aantal verkeersdoden twee jaar op rij gestegen is.

IM-wegen

Bergers worden via de Stichting IMN alleen ingezet op zogenoemde Incident Management-wegen. Dat zijn de hoofdwegen waarop onder meer politie, brandweer, ambulance, wegbeheerders, verzekeraars en pechhulpverleners samenwerken om de weg na incidenten als pech of een aanrijding zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Het gaat om alle rijkswegen (zowel snelwegen als sommige autowegen) en een deel van de provinciale en gemeentelijke wegen.