Op weg naar een rechtbankzitting voegen mijn cliënt en ik ons in de rij bij de bode. Dinsdag is een drukke dag voor faillissementen en onderbewindstellingen.

Hij kijkt geïnteresseerd om zich heen, zichtbaar onder de indruk van al dat glas, het uitzicht en de toga’s.

Op mijn vraag of hij het makkelijk kon vinden, antwoordt hij opgewekt: „Dit is de eerste keer dat ik via de hoofdingang naar binnen ga.”

