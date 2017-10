Zeker dertien doden bij gevangenisrellen Mexico

Bij gevechten in een gevangenis in het noorden van Mexico zijn zeker dertien gedetineerden om het leven gekomen. Het dodental loopt volgens de autoriteiten in de deelstaat Nuevo Leon mogelijk verder op omdat acht mensen in kritieke toestand verkeren, meldt persbureau AP. Zeker een gevangene werd gedood door de politie.

De gevechten braken uit na een protest van een van de bendes in de gevangenis. Hoewel dat in eerste instantie beëindigd leek, braken korte tijd later gevechten uit waarbij een gevangene werd gedood en verbrand. Toen de politie wilde ingrijpen, werden ze aangevallen door zo’n honderdvijftig gevangenen, gewapend met gereedschap en puin van bouwwerkzaamheden in de gevangenis.

Politiegeweld

Na uren vruchteloos onderhandelen en inzet van niet-dodelijk geweld opende de politie het vuur, zei een woordvoerder van de veiligheidsdiensten in een persconferentie. Rond die tijd waren zo’n 250 gedetineerden bij de rellen betrokken. Op camerabeelden was te zien dat de gevangenen gijzelaars hielden, onder wie bewakers. Zij werden vastgehouden op het dak van de gevangenis en mishandeld.

Aan de zijde van de politie vielen geen doden. Wel liep een agent een geperforeerde long op en raakte zwaargewond.

Volgens de een woordvoerder van de regering is de gevangenis met 4.000 gevangenen en 300 bewakers overbezet en onderbemand en is het “zeer moeilijk” om de orde te bewaken.

Bendegeweld

Mexicaanse gevangenissen zijn vaker toneel van gewelddadige opstanden en gevechten. De gevangenissen ontberen vaak passende bewaking of zijn overvol. In veel gevallen gaat het om bendegeweld.

In maart vorig jaar kwamen bij een opstaat in een andere gevangenis in Nuevo Leon zo’n vijftig gevangenen om bij gevechten van rivaliserende facties binnen het notoire Zetas-kartel. In augustus vielen in de grensstad Reynosa negen doden.