Zaak-Faber: politie breidt zoekgebied uit

Het gebied waarin wordt gezocht naar de vermiste Anne Faber is uitgebreid naar Zeewolde. Dat meldde de politie woensdag. Zeewolde ligt op zo’n 40 kilometer van de locatie nabij Den Dolder en Huis ter Heide waar voor het laatst een signaal van Fabers mobiele telefoon werd opgepikt.

De ME zoekt nu het terrein in de buurt van een golfresort in Zeewolde af. Ook natuurgebied de Stille Kern wordt uitgekamd. Daarbij worden speurhonden en een politieboot en -helikopter ingezet.

Ook in Soest wordt gezocht naar de vrouw. De politie zegt dat nieuwe ‘onderzoeksinformatie’ reden is voor de gebiedsuitbreiding, maar kan nu niet vertellen welke informatie dat precies is.

Zoektocht

Anne Faber (25) werd op 29 september als vermist opgegeven. Haar laatst bekende locatie is een kruispunt bij Baarn. Ze zou bezig zijn geweest aan een fietstocht door de regio. De politie zoekt al ruim een week naar Faber, daarbij geholpen door het Rode Kruis, vrijwilligers en het leger. De politie vroeg mensen die willen afreizen naar Zeewolde om te helpen met zoeken om weg te blijven.

PolitieUtrecht Politie Utrecht Volgens onze informatie komen mensen naar Zeewolde om te helpen zoeken. Dat is attent maar niet nodig. We zetten nu alleen specialisten in. 11 oktober 2017 @ 15:22 Volgen

In de afgelopen dagen zijn spullen van de jonge vrouw, zoals haar rugzak en haar jas, teruggevonden. Van Faber zelf ontbreekt nog ieder spoor.

Ook bij de psychiatrische kliniek waar de op maandag aangehouden verdachte verbleef, zijn geen sporen gevonden, laat de politie weten. Vandaag bepaalde het OM dat de man op donderdag wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die zal bepalen of hij vast moet blijven zitten.

Verdachte opgepakt

De 27-jarige man, een veroordeelde zedendelinquent, werd op maandag aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij de vermissing van Faber. Het is mogelijk dat zij op de dag van haar verdwijning langs de kliniek in Den Dolder fietste, waar hij verbleef. De man komt uit Zeewolde.

Lees ook: de man die is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber, is een veroordeelde zedendelinquent. Hij kreeg geen tbs, maar zat toch in een psychiatrische kliniek

In het onderzoek naar de verdachte wordt nog gekeken naar zijn activiteiten van de afgelopen periode. De politie verhoort meerdere getuigen en bekijkt camerabeelden.