VN: Birmees leger schuldig aan zuiveringsacties

Het Birmese leger heeft gerichte acties uitgevoerd om de Rohingya uit de deelstaat Rakhine te verdrijven en ervoor te zorgen dat ze niet meer terug durven te komen. Volgens de Verenigde Naties (VN) is daarbij gebruik gemaakt van een strategie om de moslimminderheid “angst aan te jagen en fysiek, emotioneel en psychologisch trauma te veroorzaken”.

Dat concludeert de VN-commissie voor de Mensenrechten in een rapport woensdag op basis van interviews onder meer met gevluchte slachtoffers in buurland Bangladesh. Daarmee zijn eerdere vermoedens van de VN over het conflict nu onderbouwd. Een half miljoen Rohingya zijn inmiddels op de vlucht.

Volgens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra’ad al-Hussein is er sprake van een “schoolvoorbeeld van etnische zuiveringen”. Ook roept hij de Birmese overheid op om direct te stoppen met de acties.

Lees de reportage van onze correspondent Joeri Boom: Rohingya vechten om voedsel

Ooggetuigen zeggen dat militairen dorpen volledig in brand zetten. Ook zou het leger zich schuldig maken aan executies, verkrachtingen, martelingen en aanvallen op gebedshuizen. De moslimbevolking zou met megafoons opgeroepen zijn om te vertrekken met berichten als: “Jullie horen hier niet. Ga naar Bangladesh. Als jullie niet vertrekken, zullen we jullie huizen in brand steken en jullie vermoorden.”

Het leger werkt volgens de VN samen met gewapende boeddhistische groepen uit Rakhine. Op het moment bevinden zich nog honderdduizenden Rohingya in de regio.

Geweld gaat door

Eind augustus laaide het geweld in Birma op nadat Rohingya-rebellen aanvallen uitvoerden op tientallen politieposten en militaire barakken. Het Birmese leger reageerde met “zuiveringsacties”. Volgens de VN is er nog geen einde gekomen aan het geweld. Eerder spraken de Veiligheidsraad en secretaris-generaal António Guterres zich al uit tegen de acties van het Birmese leger.

De Rohingya vormen een minderheid in het overwegen boeddhistische Birma. Ze zijn staatloos en worden door Birmese autoriteiten gezien als illegale migranten uit Bangladesh. Naast de slachtoffers van het geweld, komen er ook regelmatig Rohingya om het leven tijdens het vluchten. Eerder deze week overleden nog minstens twaalf vluchtelingen toen een boot kapseisde.