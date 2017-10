Presidentsverkiezingen Congo uitgesteld tot 2019

De presidentsverkiezingen in Congo worden uitgesteld tot 2019. Met die beslissing wordt een eerder gemaakte afspraak met de oppositie geschonden, zo meldt persbureau AP.

President Joseph Kabila beloofde aanvankelijk dat er nieuwe verkiezingen voor het einde van 2017 zouden plaatsvinden. Volgens het hoofd van de kiescommissie van het Afrikaanse land zijn nieuwe verkiezingen dit jaar toch niet mogelijk. Daarmee is de deal die Kabila had gesloten met de oppositie van de baan.

“Power grab”

Eind vorig jaar sloten Kabila en de oppositiepartijen een overeenkomst waarbij werd afgesproken dat er voor het einde van 2017 nieuwe verkiezingen gehouden zouden worden. Kabila’s tweede termijn liep al in december af, en volgens de grondwet van Congo is hij niet verkiesbaar voor een derde termijn.

In de overeenkomst werd ook opgenomen dat Kabila een lid van de oppositie zou benoemen om de overgangsperiode te leiden. Dat is niet gebeurd. De oppositie noemt het besluit tot uitstel nu een “power grab”: een poging van Kabila om alsnog aan te blijven als president.

Politieke chaos

Volgens het hoofd van de electorale commissie, Corneille Nangaa, is de reden voor het uitstel het aanhoudende geweld in de Democratische Republiek Congo. In juli werd er al gespeculeerd over mogelijk uitstel: toen werd als reden aangedragen dat er meer tijd nodig was voor de registratie van stemgerechtigden en dat er nog niet voldoende geld voor verkiezingen zou zijn.

President Kaliba’s weigering om te vertrekken, leidde tot politieke chaos en grote volkswoede. Bij rellen op straat tijdens demonstraties tegen de president vielen tientallen doden. Door de grote politieke instabiliteit zijn er de afgelopen tijd op tientallen plaatsen in het land gevechten uitgebroken. Daarbij vielen sinds januari meer dan 400 doden en raakten er ruim 200.000 mensen ontheemd.

De VN-gezant voor Congo, Maman Sidikou, zei woensdagavond tegen de VN-Veiligheidsraad dat het geweld in Congo zo snel mogelijk moet stoppen. De VN willen dat er een onderzoek wordt gestart naar de oorlogsmisdaden in Congo.