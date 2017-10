Thuiskok Lamsbout met zeewier

Ik hoor het u al denken: „Gaat ie nou lamsvlees verpesten met zeewier?” Antwoord: nee, ik ga het vlees (Texels lamsvlees is ook goed) juist verrijken. Wie een lamskoteletje met een beetje zout van de barbecue heeft gegeten, snapt dat de zilte smaak van het zeewier goed past bij het sterke lamsvlees.

Verwarm de oven voor tot 180 graden. Maak sneetjes in de lamsbout en prop de stukjes knoflook erin. Wrijf de hele bout in met zout en peper. Doe samen met de uisnippers en de bouillon in een pan en zet die in de oven. Bak veertig minuten; begiet nu en dan met de bouillon. Maak intussen de salsa. Doe het zeewier in een kommetje, voeg kokend water toe tot alles onderstaat en laat tien minuten wellen. Laat uitlekken, hak het fijn en meng het gehakte zeewier met alle andere ingrediënten. Zet opzij. Haal de pan uit de oven en smeer de bout in met een deel van de salsa.

Zet weer terug in de oven en bak tot de kerntemperatuur 60 tot 65 graden aangeeft (circa 20 minuten). Til de bout uit de pan en houd hem warm onder aluminiumfolie. Zet de pan op het vuur en blus de aanbaksels af met witte wijn. Roer alles los en breng op smaak met zout en peper. Knip de touwtjes van de lamsbout af en verwijder het bot. Snijd het lamsvlees in dunne plakken en giet de jus erover. Serveer de rest van de salsa er naast.