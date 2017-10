Strip is zoveel meer dan Asterix en Kuifje

„Cross Comix wil laten zien dat het medium strip meer is dan een boek, en vooral niet alleen voor kinderen”, zegt festivalorganisator en striptekenaar Robert van der Kroft. Het vernieuwende stripfestival, van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 oktober voor de tweede keer in de Rotterdamse Schouwburg, zoekt naar kruisbestuivingen met andere kunsten. Van der Kroft: „De traditionele festivals zijn verzamelaarsbeurzen met bananendozen vol tweedehands boeken en een speelhoekje voor de kinderen. Bij Cross Comix gaat het niet om het kopen van strips.” Op Cross Comix maakt de bezoeker kennis met nieuwe vormen van beeldverhalen. Dit gebeurt door cross-overs aan te gaan met onder meer film, theater, muziek en literatuur. Zo is er een driedimensionale videomapping-installatie van Urbi et Orbi, waarbij live tekeningen worden gemaakt die samen met computerbeelden worden geprojecteerd. En tijdens een optreden van Fresku wordt live gewerkt aan het storyboard van zijn nieuwe clip.

Tekenaar Anne Stalinski (28) hoort bij de jonge garde die blij is dat Cross Comix niet ouderwets wil zijn. „Wij zien de strip als een middel om iets mee te communiceren. Vroeger stond alles in het teken van het einddoel, een stripalbum. Jonge makers zijn daar niet mee bezig. Zij hebben online genoeg publicatiemogelijkheden.”

Stalinski ziet dat de stripmaker niet op een eiland zit. „Mensen die strips tekenen, maken ook kunst of toegepast werk. De strip is een tussendiscipline die overal doorheen fietst. Je bent nooit alleen striptekenaar.”

De aanpak van Cross Comix verruimt het idee wat een strip kan zijn: meer dan Asterix, Kuifje en andere avonturenstrips uit de vorige eeuw. Stalinski: „Als ik vertel dat ik strips maak, merk ik dat het traditionele beeld van strips nog altijd bestaat; dat van de drieplaatjes-gagstrip of het avonturenverhaal van 44 pagina’s. Ik vind het boek als medium te beperkt. Het ritme van de plaatjes, het tempo van het verhaal en de rol van de lezer, daar moet meer uit te halen zijn. Daarom ben ik nu ook bezig met een vertaalslag naar een interactief online verhaal. Ook strip, maar dan anders. Daarin zit voor mij de uitdaging.”

Cross Comix: Strips, Cartoons & Kunst. Van do 19 t/m za 21 okt, Schouwburg en stadscentrum Rotterdam. Inl: crosscomix.nl