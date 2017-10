Straatkunst in Zoetermeer

Gebouw 'De Hopman' in Zoetermeer ,in de buurt van de Mandelabrug, langs de snelweg. Het werk rechts is van Said Kinos, de oude man van Tobias Becker Hoff, daarnaast in zwart wit werk van Bier&Brood. Helemaal links in kleur het werk van Karski and Beyond.

Foto Remco Koers