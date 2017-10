Spaans spoedoverleg over uitspraken Puigdemont

Het Spaanse kabinet is in spoedzitting bijeengekomen om te spreken over de plannen van het Catalaanse regiobestuur om mogelijk de onafhankelijkheid uit te roepen. Regiopresident Carles Puigdemont zei dinsdag het mandaat te hebben, maar een besluit over afscheiding voor een paar weken op te schorten om ruimte te scheppen voor onderhandelingen met de Spaanse regering.

Het Spaanse kabinet is van mening dat een eventuele Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring illegaal is, omdat die gebaseerd zou zijn op een door het Constitutionele Hof verboden referendum. Naar verwachting zal Madrid daarom proberen Puigdemont te dwarsbomen. Het is niet ondenkbaar dat de regiopresident wordt opgepakt.

‘Een truc’

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis noemde de verklaring van Puigdemont van dinsdag op de Franse radio een “een truc om het ene te zeggen en het tegenovergestelde te doen”. Wel zei hij dat binnen de grenzen van de grondwet ruimte bestaat voor onderhandelingen.

De Spaanse regering heeft bij herhaling gezegd niet bereid te zijn tot onderhandelingen zo lang het regiobestuur handelt in strijd met de grondwet, onder meer door een onafhankelijkheidsreferendum te organiseren.