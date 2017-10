‘Franse kerncentrales kwetsbaar voor aanval’

Koelbaden van Franse kerncentrales zijn „zeer kwetsbaar” bij een eventuele terroristische aanslag. Dat concludeert een groep internationale wetenschappers (drie Fransen, een Duitse, twee Britten en een Amerikaan) in een dinsdag door milieuorganisatie Greenpeace aan de Franse autoriteiten overhandigd rapport. Om kwaadwillenden niet op ideeën te brengen, is de precieze tekst van het rapport met mogelijke aanvalsscenario’s niet publiek gemaakt.

Terwijl de 58 kernreactoren in Frankrijk beschermd worden door betonwanden van 60 centimeter tot 1 meter dik, zijn de zogenoemde splijtstofbassins (waarin splijtstofstaven afkoelen) met zo’n 30 centimeter beton aanzienlijk fragieler. Met een anti-tankwapen of een vliegtuig kan zo een grote kernramp veroorzaakt worden. Hetzelfde zou volgens de onderzoekers gelden voor de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange.

Om de veiligheid van de Franse centrales te verbeteren is volgens Greenpeace 140 tot 222 miljard euro nodig, geld dat het Franse energiebedrijf EDF niet heeft. Maar volgens EDF zijn afdoende maatregelen genomen: de gendarmerie bewaakt de kerncentrales 24 uur per dag sinds in 2015 overal in Frankrijk drones boven kerncentrales opgemerkt werden.

75 procent van de Franse stroom komt uit kernenergie. Greenpeace poogt al langer aan te tonen dat dat afgezien van de veiligheids- en milieurisico’s ook om economische redenen niet houdbaar is.