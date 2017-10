Rajoy stelt Catalonië ultimatum over onafhankelijkheid

De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft Catalonië een ultimatum gegeven: vóór maandag moet de regio duidelijkheid geven over een eventuele afscheiding, meldt AP. Rajoy voegde eraan toe dat er maar één goed antwoord is. “Puigdemont moet gewoon zeggen dat hij niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen.”

Wanneer Catalonië geen antwoord geeft, kan de Spaanse regering het parlement van Catalonië ontbinden. Mocht Carles Puigdemont de onafhankelijkheid uitroepen, heeft hij nog drie dagen om zich te bedenken.

In zijn toespraak voor het Spaanse parlement zei Rajoy dat hij zekerheid en kalmte wil voor de Spaanse burgers en niet openstaat voor gesprekken over Catalaanse onafhankelijkheid. Hij sprak zich niet expliciet uit over het geweld dat de Spaanse politie gebruikte tegen de Catalaanse burgers, maar zei alleen dat niemand trots is op dit beeld van Spanje. Hij voegde eraan toe dat alles de schuld was van de Catalaanse separatisten.

De uitspraak van Rajoy volgt op de aankondiging van Puigdemont waarin hij zegt het mandaat te hebben om de onafhankelijkheid uit te roepen, maar hier nog mee wacht tot onderhandelingen met de Spaanse regering hebben plaatsgevonden. Rajoy heeft aangegeven niets in overleg te zien.

Het is de eerste keer dat Rajoy zinspeelt op het opheffen van het parlement van de regio. Dat zou betekenen dat de autonome regio onder de Spaanse regering komt te vallen. Woensdag eerder op de dag zei Rajoy dat Spanje nog niet gaat ingrijpen in Catalonië, maar een besluit van Puigdemont afwacht.