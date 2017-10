Politie onderzoekt branden in Epe

In Epe heeft vannacht opnieuw een brand gewoed. Het betrof ditmaal een leegstaande woning, die “volledig in brand” stond, aldus de brandweer, die een uurtje later het sein ‘brand meester’ gaf. Het was de vijfde brand in Epe in een week tijd.

Het zijn veel gevallen in een korte tijd. De politie van Noord- en Oost-Gelderland bekijkt de branden vooralsnog als “losse incidenten”, zegt een woordvoerder. In dat onderzoek is nog geen verband tussen de gevallen vastgesteld. Wel houdt de politie rekening met de mogelijkheid dat de branden werden aangestoken.

“We houden scherp toezicht en vragen ook de bewoners goed op te letten en ons op de hoogte te stellen”, aldus de woordvoerder.

Schuurbranden

Het ernstigste incident was een brand in de nacht van maandag op dinsdag, die begon in een carport en oversloeg op het aangrenzende blok van vier woningen. In dezelfde nacht woedde ook een brand in een houten schuur. Een nacht eerder werd ook melding gemaakt van een schuurbrand en vorige week brandde een houthok uit.

Vannacht werd via sociale media bovendien melding gemaakt van een zesde brand, volgens de brandweer voor een afvalbrand.

Bij geen van de branden raakten inwoners of omstanders gewond; wel moesten bewoners worden geëvacueerd. De huizen waar in de nacht van maandag op dinsdag brand uitbrak, zijn ernstig beschadigd.