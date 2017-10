‘Overlast rond coffeeshops neemt gestaag af’

De softdrugsgerelateerde overlast rond coffeeshops is in de meeste Nederlandse gemeenten beperkt. Dat concludeert het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC), het wetenschappelijk instituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie, in een woensdag verschenen rapport.

In 2016 was er minder overlast van softdrugs en minder sprake van coffeeshoptoerisme dan een jaar eerder. Ook de straatverkoop aan buitenlandse toeristen is afgenomen.

Afname van overlast

In zeven van de eenendertig onderzochte gemeenten komen volgens de onderzoekers minder buitenlanders (vooral Duitsers, Belgen en Fransen) naar coffeeshops. In de drie steden waar er wel meer toeristen coffeeshops bezoeken, komt dat volgens de onderzoekers vooral doordat het toerisme daar in het algemeen toenam. Zogenoemd ‘softdrugstoerisme’, buitenlanders die op straat en niet in coffeeshops softdrugs kopen, nam in acht van de onderzochte gemeenten af.

Ook de overlast rondom coffeeshops, zoals hangen en handelen, nam vorig jaar af. In zes gemeenten nam die af, terwijl de overlast volgens de onderzoekers in het algemeen sowieso al klein is. In slechts vier van de eenendertig onderzochte gemeenten zou overlast zijn, maar die zou bovendien slechts ‘matig’ zijn. In geen enkele gemeente nam de overlast toe.

Gemeenten langs landsgrenzen

Waarom het coffeeshoptoerisme is afgenomen, kunnen experts niet precies zeggen. Met name in gemeenten aan de landsgrenzen is het softdrugsbeleid de laatste jaren enorm verscherpt. De gemeente Roosendaal kampt al jaren met veel overlast vanwege drugstoerisme.

In 2009 besloot de toenmalige burgemeester van Roosendaal om alle vier de coffeeshops in de stad te sluiten. Al eerder werd een groot handhavingsteam opgezet. In andere gemeentes langs de landsgrens, zoals Sittard-Geleen en Maastricht, zijn buitenlanders in coffeeshops sinds het ‘Ingezetenen-criterium’ zelfs niet meer welkom.