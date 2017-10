NVWA: Vegetarische Slager hoeft etiketten niet aan te passen

De Vegetarische Slager hoeft productnamen op winkelverpakkingen niet aan te passen. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag in een schriftelijke verklaring.

Begin oktober gaf de toezichthouder De Vegetarische Slager een schriftelijke waarschuwing naar aanleiding van de productnamen op hun website. Volgens de NVWA zijn productnamen als ‘kipstuckjes’ en ‘gerookte speckjes’ misleidend en overtreedt het bedrijf daarmee de Warenwet.

In een aanvullende verklaring zegt de NVWA woensdag dat de klacht in eerste instantie niet over de producten in supermarktschappen ging maar over de aanduidingen op de website van De Vegetarische Slager. De NVWA zegt het “te betreuren dat in de berichtgeving in deze zaak de indruk is gewekt dat de schriftelijke waarschuwing gegeven is voor de etikettering”.

De NVWA kwam met de waarschuwing omdat producten op de site van De Vegetarische Slager werden aangeboden zonder dat daarbij werd vermeld dat het om vegetarische varianten ging, terwijl de producten leken op echte vleesproducten:

Consumenten die niet bekend zijn met het concept van dit bedrijf (bijvoorbeeld omdat ze via een zoekmachine bij de website van het bedrijf terecht komen) kunnen daarom ten onrechte het idee krijgen dat dit bedrijf ook niet-vegetarische producten verkoopt en op die manier worden misleid.

Inmiddels heeft De Vegetarische Slager de productomschrijvingen op de website aangepast door er ‘vegetarisch’ of ‘visvrij’ bij te zetten. De VVD stelde in januari Kamervragen over dergelijke productnamen. “Als je iets koopt, moet duidelijk zijn wat het is”, zei Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) toen tegen NRC.