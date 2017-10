NRC wint VOJN-award voor online journalistiek

NRC heeft woensdagavond de VOJN-award gewonnen in de categorie ‘storytelling’. De prijs ging naar onderzoeksjournalisten Derk Stokmans en Hugo Logtenberg, voor hun reproductie van wat er gebeurde tijdens de grote stroomstoring in Amsterdam van afgelopen januari.

In het grafisch bijzonder vormgegeven verhaal wordt uitgeplozen hoe één verroest draadje leidde tot een enorme stroomstoring. Deze reconstructie werd gebaseerd op (interne) rapportages van betrokken instanties, documenten verkregen via de Wet Openbaarheid van Bestuur en tientallen gesprekken met direct betrokkenen en experts. Logtenberg zei woensdagavond blij te zijn met de onderscheiding:

“Dit is een fantastische prijs voor een verhaal dat veel mooier online was dan in de papieren krant mogelijk was.”

NRC was ook genomineerd in de categorie beste vlog. Die prijs ging naar de ‘formatievlog’ die de NOS bijhield omtrent de kabinetsformatie. De prijs voor beste podcast ging naar de ‘Man met de microfoon’. Vrij Nederland won de award voor beste opinie.

Het is de tweede keer dat NRC een VOJN-award wint. In 2014 won Lex Boon in de categorie ‘Beste gebruik van de nieuwe media’ met zijn productie over de Rotterdamse Kunsthalroof.