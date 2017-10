NOC*NSF spint van genoegen bij 161 miljoen

Sport is als één van de winnaars uit het formatie gekomen. Meer topsporters mogen dankzij een extra, jaarlijkse investering van 10 miljoen euro dromen van medailles. De bonden kunnen hun positie versterken met eenzelfde bedrag. En er komt 5 miljoen extra beschikbaar om grote kampioenschappen, zoals EK’s, WK’s en multisportevenementen, naar Nederland te halen. Op het nationaal sportcentrum Papendal spinnen de lobbyisten van sportkoepel NOC*NSF van genoegen. Er is veel bereikt.

In totaal wordt ’s lands sportbegroting, waarvoor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk is, van 136 miljoen opgekrikt naar 161 miljoen, een verhoging van bijna 18,5 procent.

De 10 miljoen extra voor topsport, boven op de 10 miljoen extra die sportminister Edith Schippers vorig jaar al toegezegde, betekent dat de Epke Zonderlands en Dafne Schippersen zich nog intensiever op de Olympische Spelen kunnen voorbereiden, maar ook dat het aantal kanshebbers op gouden medailles kan worden opgevoerd. NOC*NSF kan meer geld aan talentontwikkeling en topsportprogramma’s uitgeven en blijven werken aan een positie in de toptien van sportlanden, een doelstelling die nog maar één keer, zeventien jaar geleden op de Olympische Spelen in Sydney, is bereikt.

Het douceurtje voor de sportbonden is het resultaat van het kabinetsvoornemen een nationaal sportakkoord te sluiten. Dat is een wens van de Sportraad, het vorig jaar ingestelde adviesorgaan voor sportzaken. Zo’n akkoord moet versnippering van sportbeleid tussen de diverse ministeries en de gemeenten voorkomen. De nieuwe regering loopt met tien miljoen extra voor de sportbonden daarop vooruit.

5 miljoen extra voor grote sportevenementen, bovenop de 7,5 miljoen die daarvoor reeds begroot is, nodigt sportbonden uit zich te kandideren voor grote kampioenschappen. Met zo’n investering loopt het nieuwe kabinet ook een beetje vooruit op de stille wens Olympische Spelen naar Nederland te halen. Dat kan op z’n vroegst in 2032, omdat de Spelen van 2024 en 2028 een maand terug aan Parijs en Los Angeles zijn toegewezen.

Zonder in detail te treden vermeldt het regeerakkoord ook een steviger aanpak van dopingbestrijding, matchfixing, corruptie en seksueel misbruik in de sport. Volgens directeur Herman Ram van de Dopingautoriteit betekent dat geen extra geld voor controles, maar een investering in de transformatie van zijn organisatie van stichting naar een bestuursorgaan, zoals de nieuwe dopingwet voorschrijft. De dopingcontroles, zo’n 2.500 per jaar, worden gefinancierd uit de loterijgelden.