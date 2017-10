Minstens vijftien doden door natuurbranden Californië

Het dodental als gevolg van bosbranden in de Amerikaanse staat Californië is opgelopen naar minstens vijftien. Nog tientallen mensen zijn vermist en zo’n 1.500 gebouwen werden verwoest, meldt Reuters. Vooral districten ten noorden van San Francisco worden geteisterd. Autoriteiten vrezen dat het dodental nog kan oplopen. Een laatste telling van AP spreekt al van minstens zeventien doden en 2.000 beschadigde huizen en bedrijven.

Sinds zondag zijn zeventien grootschalige branden uitgebroken door droog, warm weer en harde wind. Een gebied van 46.500 hectare werd in as gelegd. Tienduizenden mensen moesten vanwege de natuurbranden vluchten. Ook raakten er minstens 185 gewond.

Bekijk de beelden van de bosbranden: Californië staat in brand

Enkele honderden brandweermannen zijn aan het werk om de verspreiding van de bosbranden te beperken. Inmiddels is de temperatuur iets afgenomen en waait het minder hard waardoor de brandweer een deel van het vuur onder controle heeft. Volgens brandweerchef Steve Crawford moet er nu snel gehandeld worden:

“We moeten gebruik maken van deze rust voordat het weer gaat waaien. Er is veel verwoest. Er rennen mensen rond die simpelweg alles zijn verloren.”

Negen doden vielen In Sonoma County. In Napa County kwam volgens de politie een echtpaar van 100 en 98 jaar om het leven. Vanwege de bosbranden moesten scholen dicht blijven en werden meerdere ziekenhuizen gesloten. Ook zijn er meer dan 91.000 huizen en bedrijven zonder stroom komen te zitten.

Wijnregio

De economische schade als gevolg van de natuurbranden in Californië is nog niet duidelijk. Wijngaarden werden vernietigd in de regio die bekend staat om zijn wijnproductie. De rook van de natuurbranden kan gevolgen hebben voor de resterende wijnoogst dit jaar. Het merendeel van de wijndruiven dit jaar is al geplukt.