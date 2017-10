Kijken: Eminem rapt een freestyle tirade tegen Trump

Rapper Eminem heeft zich wederom hard uitgesproken tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Deze keer in een a capella freestyle tirade van 4,5 minuut voor de BET Hip Hop Awards.

De wereldberoemde artiest opent in een parkeergarage in Detroit met “dit is de stilte voor de storm”, een referentie naar een recente controversiële uitspraak van de president. Weloverwogen, met korte pauzes en grof taalgebruik veroordeelt Eminem nagenoeg alles waar Trump volgens de rapper voor staat en wat hij tot nu toe heeft gedaan. Van zijn immigratiewetgeving, tot de goedkeuring van white supremacy en corruptie.

Bekijk de rap van Eminem hier:



Eminem gebruikt bekende aantijgingen en beledigingen die vaker tegen de Amerikaanse president gebruikt worden. Van zijn “oranje” uiterlijk tot “racistische” uitspraken en programma. “Racisme is het enige waar hij fantastisch voor is.” Verder rapt hij met scherpe strofes over de recent opgelopen spanningen met Noord-Korea.

“But we better give Obama props. Cause what we’ve got in office now’s a kamikaze that’ll probably cause a nuclear holocaust.”

Ook steekt Eminem tijdens de rap zijn vuist in de lucht als steun voor het lopende protest tijdens American Football waarbij spelers knielen tijdens het volkslied. Daarmee willen ze aandacht vestigen op excessief politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Footballspeler Colin Kaepernick, die het protest ooit aanzette, zegt dat hij “waardeert” wat de artiest doet.

Woensdagochtend was de rap al bijna 2,5 miljoen keer bekeken op YouTube. Bekende namen zoals de basketbalspeler LeBron James en collega-rapper Snoop Dogg hebben vol lof de laatste rant van Eminem onthaald. De president, die eerder via Twitter wel terugsloeg wanneer artiesten zoals Meryl Streep zich tegen hem uitspraken, heeft nog niet gereageerd.

Niet de eerste kritiek van Eminem op Trump

Het is niet de eerste keer dat Eminem zich uitspreekt tegen de acties van Trump. Vlak voor de het laatste presidentsdebat in oktober vorig jaar kwam de rapper met een nieuw nummer Campaign Speech. Aan het begin van die rap noemde hij Trump onder meer een “los kanon”. Naar verwachting zal in november een nieuw album van Eminem uitkomen.