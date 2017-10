Toch tegenstrever voor president Kenia in verkiezingen

De Keniaanse kiescommissie moet oppositieleider Ekuru Aukot toestaan zich verkiesbaar te stellen bij de komende presidentsverkiezingen. Dat heeft het zogeheten ‘High Court’ van Kenia woensdag besloten, volgens persbureau Reuters.

Aukot stapte naar de rechter omdat hij niet op de kieslijst was opgenomen voor de nieuwe stembusgang op 26 oktober. De rechtbank stelde Aukot in het gelijk. De presidentsverkiezing in oktober moet worden gezien als een geheel nieuw geval en niet als een ‘tweede stemronde’ waarvoor de resultaten uit augustus van belang zouden zijn. De nieuwe tegenstrever van Kenyatta, Aukot, kreeg in augustus minder dan 1 procent van de stemmen. Zo’n 27.000 mensen brachten toen hun stem op hem uit.

Verkiezingen gemanipuleerd

Door die beslissing moet de zittende president Uhuru Kenyatta het alsnog tegen een andere kandidaat opnemen. Dinsdag trok de Keniaanse oppositieleider Raila Odinga zich terug uit de verkiezingen, omdat hij die oneerlijk vindt.

President Kenyatta kreeg in augustus 54,3 procent van de stemmen, maar Odinga weigerde die uitkomst te aanvaarden. Volgens hem waren de verkiezingen gemanipuleerd en hij eiste een nieuwe presidentsverkiezing. Opnieuw vertrouwt Odinga de organisatie daarvan niet.

Lees ook: in augustus oordeelde de Hoge Raad van Kenia dat de presidentsverkiezingen van augustus ongeldig waren . Dat was voor het eerst in de geschiedenis van het land.

Volgens NRC-correspondent Koert Lindijer, die in Nairobi woont, heerst sinds Odinga’s besluit “verwarring” in het land. Woensdag hielden supporters van Odinga protesten. In hoofdstad Nairobi zijn meer dan duizend mensen de straat op gegaan om verkiezingshervormingen te eisen, meldt Reuters. In de stad Kisumu, waar Odinga erg populair is, gebruikte de politie traangas om demonstrerende burgers uiteen te drijven.