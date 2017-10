Journalist The Wall Street Journal veroordeeld in Turkije

Een journalist van The Wall Street Journal is woensdag in Turkije veroordeeld voor het verspreiden van terroristische propaganda. Bij verstek werd Ayla Albayrak veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en één maand, meldt The Wall Street Journal.

Albayrak, die zowel de Turkse als de Finse nationaliteit heeft, gaat in beroep te gaan tegen de veroordeling. “Gezien het huidige politieke klimaat in Turkije had de veroordeling me niet moeten verrassen, maar dat deed hij toch”, zegt Albayrak, die momenteel in New York verblijft tegen The Wall Street Journal.

De journaliste schreef in augustus 2015 een reportage over een conflict in het zuidoosten van Turkije tussen Koerdische militanten en overheidstroepen, waarvoor ze een bezoek bracht aan de jeugdbeweging van de Koerdische guerrillabeweging PKK, die in het Westen als een terroristische organisatie wordt gezien. “Het enige doel van dit artikel was objectief en onafhankelijk verslag doen de gebeurtenissen in Turkije en dat is gelukt”, zegt Gerard Baker, de hoofdredacteur van The Wall Street Journal.

Druk op de pers

In november 2015 moest Albayrak zich bij een Turks politiebureau verantwoorden voor het artikel en daar kreeg ze te horen dat ze onderzocht werd voor het verspreiden van terroristische propaganda. Daarna werd ze in april 2016 aangeklaagd voor het overtreden voor de Turkse anti-terreurwetten. “De veroordeling laat zien dat de autoriteiten niet wilden dat er verslag werd gedaan van de operaties in het zuidoosten van Turkije destijds”, zegt Albayrak. “En het laat opnieuw zien dat internationale media niet immuun zijn voor de aanhoudende druk op de pers in Turkije.”

In Turkije zitten volgens de Committee to Protect Journalists bijna honderd journalisten vast. Daarnaast werden veel mediabedrijven ontbonden na beschuldigingen dat de journalisten banden hadden met de imam Fethullah Gülen, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Ook de Duitse journaliste Mesale Tolu moest woensdag voor de rechter verschijnen in Turkije. Zij wordt verdacht van het maken van terroristische propaganda en lidmaatschap van een verboden linkse groepering.