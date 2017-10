Jeroen Dijsselbloem vertrekt uit de politiek

Jeroen Dijsselbloem verlaat de politiek. Dat heeft de PvdA’er in een brief laten weten aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Over ruim twee weken stapt hij uit de Tweede Kamer, omdat hij zichzelf niet in staat acht het “kanon” te zijn dat de PvdA nu als oppositiepartij nodig heeft. Bovendien zegt hij meer tijd door te willen brengen met zijn naasten.

De demissionaire minister van Financiën verlaat op 25 oktober het parlement. Naar verwachting wordt rond die tijd het nieuwe kabinet gepresenteerd. Wel blijft hij tot halverwege januari aan als voorzitter van de Eurogroep. Eerder deze week besloten de ministers van de eurolanden dat Dijsselbloem zijn termijn mag afmaken, hoewel hijzelf dan geen bewindsman meer is.

Dankbaar

In zijn brief zegt Dijsselbloem “met dankbaarheid” terug te kijken op zijn politieke loopbaan, die hij omschrijft als “een intensieve tijd”. In die periode heeft hij naar eigen zeggen geprobeerd vanuit zijn sociaal-democratische idealen bij te dragen aan het doorvoeren van hervormingen die vereist waren in de veranderende samenleving:

“Nederland doet het weer goed, we zitten in de kopgroep van Europa en de Eurozone is weer een motor van de wereldeconomie. De Partij van de Arbeid heeft daar opnieuw aan bijgedragen. En daar ben ik trots op. Maar de grote stappen van de afgelopen jaren hebben ook hun sporen nagelaten. En de uitslag van 15 maart is de politieke prijs die daarvoor betaald is.”

De verkiezingsuitslag heeft volgens de PvdA’er “uiteindelijk toch het moment van vertrek bepaald”:

“De Partij van de Arbeid, mijn partij, moet verder en heeft daarvoor negen kanonnen nodig. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik in deze rol, in deze fase, die vuurkracht niet heb.”

Opvolger

Jeroen Dijsselbloem was twaalf jaar lid van de Tweede Kamer en sinds 2012 minister van Financiën. Sinds 2013 was hij voorzitter van de Eurogroep.

William Moorlag volgt Dijsselbloem op in de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hij viel in maart net buiten de Tweede Kamer door het grote aantal voorkeursstemmen voor Lilianne Ploumen.