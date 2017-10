Indiaas hof verbiedt seks met minderjarige echtgenote

Het Hooggerechtshof van India heeft woensdag een einde gemaakt aan een wettelijke clausule die het toestond dat een man seks kon hebben met een minderjarige echtgenote. Van nu af aan is er in dat geval volgens het hof sprake van verkrachting en een strafbaar feit, schrijft Reuters. Eerder was seks met een kindbruid toegestaan zolang ze ouder was dan vijftien jaar.

Vrouwen in India zijn voor de wet vanaf hun achttiende seksueel meerderjarig. Voorheen werd voor getrouwde stellen een uitzondering gemaakt. Indiase mannen konden daarom ongestraft hun minderjarige vrouwen seks hebben. Nu kunnen kindbruiden hun man aanklagen zolang ze binnen een jaar van het gedwongen seksuele contact naar de autoriteiten stappen. Tegelijkertijd geldt de uitspraak niet met terugwerkende kracht.

Verkrachting binnen het huwelijk is niet strafbaar in het land omdat dit volgens de overheid de echtverbintenis zou kunnen verstoren. Ook zou het mannen kwetsbaar maken voor intimidatie door hun vrouwen. Hoewel kindbruiden met de laatste uitspraak wettelijk beschermd worden voor verkrachting, deed het hof geen uitspraken over huwelijksverkrachting bij meerderjarige vrouwen.

Kindhuwelijken officieel verboden

De uitspraak is bepalend voor het lot van miljoenen Indiase kindbruiden. “Geslachtsgemeenschap door getrouwde mannen met hun minderjarige vrouw onder de achttien is verkrachting”, concludeerde het hof. Vrouwenrechtenorganisaties hebben verheugd gereageerd op het nieuws.

Kindhuwelijken zijn officieel verboden in India maar alsnog wijdverspreid in het land. Het fenomeen is onder meer een gevolg van grootschalige armoede waardoor kinderen al op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt en een gebrek aan handhaving. Het moet ook nog maar blijken dat de Indiase politie daadwerkelijk navolging geeft aan het strafbaar stellen van verkrachting van kindbruiden.

Uit een telling in 2011 bleek dat er zo’n vijf miljoen meisjes jonger dan achttien waren uitgehuwelijkt. Dat was een kleine daling ten opzichte van tien jaar eerder. Een kwart van de Indiase vrouwen tussen de 20 en 24 vandaag zegt getrouwd te zijn toen ze nog minderjarig was, blijkt een recente peiling. Daarmee staat India in de top tien van landen waar kindhuwelijken het meest voorkomen.