‘Gendergelijkheid in Europa groeit te langzaam’

De gendergelijkheid in Europa neemt te langzaam toe. Dat zegt het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) dat woensdag een rapport uitbracht waarin de gendergelijkheid in de EU-lidstaten op meerdere vlakken vergeleken wordt.

Nederland doet het relatief goed in vergelijking tot andere Europese landen: het EIGE plaatst Nederland op de vierde plek van alle lidstaten. Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld meer dan Europese vrouwen in het algemeen en ze zijn beter vertegenwoordigd in de politiek. Wel zijn Nederlandse vrouwen meer tijd aan het huishouden kwijt (81 procent van de Nederlandse vrouwen houdt zich hier dagelijks mee bezig ten opzichte van 47 procent van de Nederlandse mannen).

In het zakenleven blijft de aanwezigheid van vrouwen aan de top fors achter op de rest van Europa: de directie van grote banken bestaat voor gemiddeld 7,7 procent uit vrouwelijke bestuursleden terwijl dit op Europees niveau bijna twintig procent is.

Meeste gelijkheid in Zweden

Eén keer in de tien jaar geeft het instituut een cijfer tussen de 0 en 100 aan alle EU-landen. Nederland krijgt in het nieuwste rapport een score van 72.9 punten. Samen scoren de 28 landen van de Europese Unie 66.2 van de in totaal honderd punten, terwijl dat tien jaar geleden maar vier punten minder was.

Zweden scoort van alle EU-landen het best, met op de tweede plaats Denemarken en op de derde plek Finland. Griekenland scoort van alle EU-lidstaten het slechtst: de Grieken krijgen wat betreft de man-vrouwgelijkheid een score van vijftig punten. Dat komt doordat de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, de top van het zakenleven en zogenaamde ‘sociale beroepsgroepen’ (sport, onderzoek en media) in Griekenland erg achter blijft.

“Slakkentempo”

Het EIGE vergeleek statistieken over onder andere arbeidsgelijkheid, politieke vertegenwoordiging en inkomsten uit 2005, 2010, 2012 en 2015 en kwam tot de conclusie dat de gelijkheid “op slakkentempo groeit”. Volgens het instituut is Europa nog ver verwijderd van een samenleving waarin mannen en vrouwen volledig gelijk zijn.

Ook de Eurocommissaris voor Gendergelijkheid, Věra Jourová, sprak zich uit in het rapport. Volgens Jourová is er sprake van algemene genderongelijkheid in Europa die zichtbaar in alle aspecten in het leven. Volgens Jourová heeft Europa de verplichting om dat te veranderen. Later dit jaar komt het EIGE met aparte statistieken over (seksueel) geweld tegen vrouwen.