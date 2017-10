Dit zijn de meest opvallende punten uit het regeerakkoord

Klimaat & Energie Meer dan Europa eist Ongekend ambitieus, dat is het energiebeleid in het regeerakkoord. In 2030 moet de uitstoot bijna de helft minder zijn dan in het ijkjaar 1990. 49 procent, om precies te zijn. Het is meer dan Europa op dit moment eist. CO2-opslag is de tweede grote ingreep van de nieuwe regering om van broeikasgassen af te komen. En er wordt een voorzichtig begin gemaakt met het „energie-efficiënt” of aardgasvrij maken van bestaande woningen. Het kabinet doelt op 30.000 à 50.000 woningen per jaar. Lees meer over Klimaat & Energie in het regeerakkoord

Migratie & integratie Hogere eisen aan nieuwkomers Het kabinet wil opvang van mensen in de eigen regio stimuleren en daardoor de stroom van migranten naar Europa beperken. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, krijgen asielzoekers daarbij geen toegang meer tot rechtsbijstand. Wie definitief uitgeproceerd is, moet Nederland sneller verlaten. Voor wie dat niet doet, worden acht Landelijke Vreemdelingenvoorziening-locaties (LVV's) opgericht. Wie wél mag blijven, mag niet direct gebruik maken van de verzorgingsstaat.

Onderwijs Leraren krijgen meer Het primair en voortgezet onderwijs kampen met een oplopend lerarentekort. Voor de verhoging van het salaris van basisschoolleraren wordt jaarlijks 270 miljoen extra vrijgemaakt. Daarnaast gaat er 450 miljoen euro naar vermindering van de werkdruk.

De in 2013 ingevoerde rekentoets voor het voortgezet onderwijs moet in schooljaar 2019-2020 al plaats maken voor een alternatief.

Het kabinet wil "kansenongelijkheid" bestrijden. Er komen meer 'brede brugklassen', voor kinderen die hun definitieve keuze voor een schooltype willen uitstellen. En 'tussenscholen' voor een geleidelijke overgang van basisschool naar middelbare school. Ook komen er experimenten met het volgen van lessen op een hoger schoolniveau. Het kabinet wil meer doorstroming naar hoger onderwijs en minder toelatingsdrempels (zoals de numerus fixus).

Arbeidsmarkt Grote hervormingen arbeid De arbeidsmarkt gaat opnieuw op de schop. Zo wordt ontslag wordt makkelijker en gaat de ontslagvergoeding voor mensen die al lange tijd in dienst zijn omlaag. Daartegenover staat dat werknemers met een tijdelijk contract vanaf dag één recht hebben op een ontslagvergoeding. Nu is dat pas vanaf twee jaar.

Zelfstandigen zonder personeel mogen zelf „een bewuste keuze" blijven maken om zich al dan niet te verzekeren en te sparen voor hun pensioen. Tot slot wil het kabinet het pensioenstelsel verregaand hervormen.

Zorg Winst voor ouderen De medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg en wijkverpleging krijgen, net als tijdens Rutte II, te maken met een uitgavenplafond. De overheid zal bovendien strenger worden bij de inkoop van medicijnen. Niet alleen gaan mensen meer betalen voor hun medicatie, ook gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport strenger inkopen bij farmaceuten. Het ministerie zal soms moeten besluiten om dure medicijnen voor specifieke patiënten niet meer te vergoeden.

Zorgverzekeraars houden hun scheidsrechtersrol in de zorg. Dit is zeer tegen de zin van partijen zoals de PVV en de SP.

Medisch- ethische kwesties Genderselectie bij embryo’s Ouders die het risico lopen een zeer zware erfelijke ziekte door te geven aan hun kinderen, krijgen de mogelijkheid bij een ivf-behandeling te kiezen of ze een jongen of meisje geboren laten worden.

Er komt een wetenschappelijk onderzoek naar de groep mensen die eventueel gebruik zou maken van een 'Wet Voltooid Leven'. Het regeerakkoord volgt daarnaast de conclusies van de onderzoekscommissie-Voltooid Leven, die vorig jaar onder leiding van Paul Schnabel schreef dat de huidige euthanasiewet (2002) veel ruimer geïnterpreteerd kan worden.

Veiligheid & Recht Meer politie en cyberveiligheid Het nieuwe kabinet is hard voor wie de rechtsstaat probeert te ondermijnen, op welke manier dan ook. Syriëgangers, die zich bijvoorbeeld aansloten bij IS, kunnen makkelijker vervolgd worden.

In de toekomst moeten immigranten een keuze maken over hun nationaliteit. „Aankomende eerstegeneratie-emigranten en -immigranten” kunnen nog twee nationaliteiten aanhouden.

Het kabinet wil dat bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor de beveiliging van software die ze verkopen. Sommige softwareproducenten updaten hun oude software na verloop van tijd niet meer, wat computers kwetsbaar kan maken voor hackers of malware.

Buitenland & Defensie Meer geld naar Defensie Na onderwijs is defensie het de tweede grootste investeringspost. De uitgaven stijgen de komende jaren tot ruim 1,5 miljard euro extra per jaar in 2021.

In plaats van de bestaande Internationale Veiligheidsstrategie wil het nieuwe kabinet een nieuwe, gecombineerde veiligheidsstrategie formuleren waarin naast buitenlandse dreigingen ook binnenlandse dreigingen, zoals terrorisme, worden opgenomen. In het regeerakkoord wordt verder benadrukt dat eventuele nieuwe missies „voor langere duur” en met „voldoende omvang” moeten worden aangegaan.

Ook is er aandacht voor het Midden-Oostenconflict en willen de coalitiepartijen zoeken naar een alternatieve vorm van samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije in plaats van een volledig Turks EU-lidmaatschap. Bovendien moet er volgens het regeerakkoord kabinet strenger toezicht in EU-verband op nationale begrotingen komen.

Financieel beleid Rutte III teert in op de ruimte die Rutte II maakte Het riante begrotingsoverschot dat het nieuwe kabinet aantreft, wordt niet aangesproken, maar voor de toekomst dreigt wel een gat op de begroting.

Mobiliteit & Infrastructuur Twee miljard voor mobiliteit, meer concurrentie op het spoor Vanaf 2030 mogen er alleen nog nieuwe auto’s verkocht worden die emissieloos zijn. Rekeningrijden wordt niet ingevoerd, er komt wel zo snel mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer.

Er komt meer concurrentie op het spoor door uitbreiding van het aantal treindiensten die openbaar kunnen worden aanbesteed.

Er komt de komende drie jaar in totaal 2 miljard euro beschikbaar voor investeringen voor spoor, wegen en scheepvaart.

Het kabinet onderzoekt invoering van een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen. Als dat te weinig oplevert wordt er per 2021 een toeslag geheven op tickets voor elke vertrekkende passagier vanaf een Nederlandse luchthaven.