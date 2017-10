‘Cabaretiers subsidiëren het theater’

Enquête onder theaters en impresariaten

Voorafgaand aan de discussie stuurde NRC een vragenlijst rond langs theaters. 35 theaterdirecteuren of hun cabaretprogrammeurs beantwoordden de lijst. Niet genoeg voor een representatieve enquête, maar hun antwoorden geven wel een indicatie wat er onder hen leeft. Het gaat om een breed spectrum aan theaters: sommigen trekken jaarlijks circa 4.000 cabaretbezoekers, anderen 90.000. Daarnaast stuurden we een vragenlijst aan 48 impressariaten, waarvan 9 hem invulden. Het aanbod aan cabaretiers is veel te groot, vindt meer dan de helft van de 35 theaterdirecteuren en cabaretprogrammeurs. Slechts een kwart noemt het ‘precies goed’. Opvallend is dat ook 7 van de 9 impresariaten vindt dat er te veel cabaretiers zijn. Als zij cabaretiers zien stoppen, is dat vooral omdat deze het financieel niet meer bolwerken. Over de kwaliteit zijn de meningen verdeeld, een kwart vindt het hoogstaand en een kwart vindt het juist niet hoogstaand. De rest laat die vraag onbeantwoord. Ook omdat ze nogal verschillen zien in kwaliteit. „De spoeling aan de bovenkant is dun”, wordt door een aantal opgemerkt. Anderen zien een overvloed aan jong talent, waarvan „er te weinig zijn met duurzaam talent”. De impresariaten noemen het aanbod over het algemeen goed. Maar 4 van de 9 zien onvoldoende vernieuwing. Cabaretiers en hun impresariaten vragen te veel voor een optreden, zegt bijna de helft van de theaterdirecteuren en cabaretprogrammeurs. Ruim de helft vindt dat ze een terecht bedrag vragen. De zaalbezetting is bij cabaret in driekwart van de theaters hoger dan bij andere genres. Dat cabaret veel publiek trekt, is voor 25 de 35 theaters dan ook een belangrijke reden om cabaret te programmeren. Maar voor nog meer theaters, namelijk 29 van 35, geldt dat ze het vooral doen, omdat ze een divers aanbod willen. Voor een kwart geldt dat ze cabaret vanwege de hogere inkomsten meer programmeren. Bij bijna driekwart van deze 35 theaters zorgt cabaret voor meer dan 20 procent van de inkomsten. Voor 9 theaters is dat zelfs meer dan 40 procent, maar daar zitten ook gespecialiseerde zalen als De Kleine Komedie en Diligentia bij. Eén op de vijf theaters programmeert alleen de topcabaretiers. Van de 35 theaters programmeren er 24 bewust jong cabarettalent om deze een kans te geven.

Het zijn zorgen die in de wereld van toneel en dans vaker te horen zijn. Tegelijkertijd hoor je in de cabaretwereld nog al eens verzuchten dat de ongesubsidieerde cabaretiers de gesubsidieerde toneel-, dans- en operagezelschappen in leven houden. Zij trekken de volle zalen en daarmee de inkomsten waarmee die andere kunstvormen in stand gehouden kunnen worden. Tegelijk is er de zorg dat de ruimte om te spelen vooral voor jonge cabaretiers afneemt.

De vraag of deze zorgen terecht zijn, laat zich lastig beantwoorden, ook omdat schouwburgen zoveel verschillen. Met een verzoek om meer informatie stuurden we vragenlijsten naar theaters en cabaretproducenten (zie inzet). En we nodigden vijf theaterdirecteuren/programmeurs en twee impresario’s uit voor een discussie. Op een vrijdagmiddag in de foyer van de Kleine Komedie legden we ze 4 stellingen voor.

Vooraf is het goed om de cijfers in te kijken van de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties). Die laten zien dat in de aangesloten zalen het aandeel van cabaret al ongeveer tien jaar stabiel (16 tot 17 procent) is. Dat is één op de zes voorstellingen. Daarmee is cabaret niet zo dominant als gedacht.

Reken daarbij dat het totale aantal voorstellingen in de zalen tussen 2006 en 2016 met 8.516 is gedaald (van 36.491 naar 27.975). Voor cabaret zijn dat omgerekend zo’n 1.400 voorstellingen minder, een daling met circa 25 procent.

Een ander relevant cijfer komt van Helga Voets, directeur van impresariaat Bunker Theaterzaken: zij telde het aantal cabaretiers dat in de Nederlandse schouwburgen en theaters optreedt. Sinds 2003 is dat gestegen van 137 naar 255, bijna een verdubbeling dus. Dus meer cabaretiers verdelen samen een kleiner aantal speelavonden.