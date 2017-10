Bestuurders Chickfriend op vrije voeten

De twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend komen vrij in afwachting van hun proces. Dat bepaalde de rechter van Overijssel woensdag. Het duo zit sinds 10 augustus vast in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar het fipronilschandaal. Volgens de rechtbank waren er geen redenen om de mannen nog in hechtenis te houden.

Martin van de B. (31) en Mathijs IJ. (24) worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid en het voorhanden hebben van een biocide. Chickfriend verkocht bewust een middel dat fipronil bevatte, waarmee pluimveebedrijven bloedluis kunnen verdelgen. Hierdoor raakten de eieren besmet met fipronil en die moesten massaal teruggeroepen worden. Mensen die de stof binnen krijgen kunnen last krijgen van zweetaanvallen, misselijk of duizelig worden en hoofd- of buikpijn krijgen.

Zeker 180 pluimveebedrijven werden op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gesloten, honderdduizenden kippen werden geruimd en miljoenen eieren vernietigd. De schade van het schandaal werd eind augustus geschat op 33 miljoen euro.

Het fipronilschandaal bleef niet beperkt tot de Nederlandse grenzen. Ook in onder meer België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden besmette eieren aangetroffen. Ook bleek dat de NVWA in november 2016 al wist van het gebruik van fipronil in de kippenstallen.

Kaart van de plaatsen waar fipronil is aangetroffen