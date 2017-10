Zo doe je dat, werken in Nederland

Als je in Nederland een piano in je appartement wil krijgen, kun je een verhuisbedrijf bellen. Maar wat doe je als je een expat bent, en die piano aan de andere kant van de wereld staat? In principe hetzelfde, zegt Stefan de Jong van de internationale verhuisservice Home to Home. Er komt alleen iets meer bij kijken. „Laatst ging het om een piano die van hier naar Mexico moest. Dan zetten we de piano op z’n kant, gaat-ie het vliegtuig in, nog een vliegtuig in, langs de douane, totdat-ie op de goede plek staat.”

De Jong is standhouder op de ‘I am not a tourist’ Expat Fair, die zondag plaatsvond in de Beurs van Berlage in Amsterdam en volgens de organisatie zo’n 3.000 bezoekers trok. Een expat die zojuist zijn eerste stappen heeft gezet in Nederland, zou op deze beurs in een klap zijn hele leven kunnen organiseren. Of het nu gaat om hypotheekadvies, het vinden van een gemeubileerd appartement, een school, een huisarts of een nieuwe baan: er is een stand waarbij je terecht kunt.

Als je partner een baan in het buitenland krijgt, wat betekent dat voor jouw carrière? ‘Als ik straks terugkom, ben ik dan nog interessant?’

Economische stabiliteit

Nederland staat dit jaar op plaats dertien op een lijst van meest gewilde vestigingsplaatsen voor expats. De lijst is samengesteld door expatnetwerk InterNations, dat jaarlijks onderzoek doet naar de ervaringen van mensen die in het buitenland werken.

Ten opzichte van vorig jaar is Nederland zeventien plaatsen gestegen. Het is onder meer aantrekkelijk vanwege de economische stabiliteit en het grote aanbod van werk in de IT-, financiële en ingenieurssectoren.

Golfstaat Bahrein staat op de eerste plaats van de populariteitslijst, gevolgd door Costa Rica en Mexico. Het Verenigd Koninkrijk zakte af tot plaats 54, een daling van 21 plekken. Buitenlandse werknemers lieten weten zich er na de Brexit minder welkom te voelen.

Omdat de definitie van expat wordt betwist, is het precieze aantal expats in Nederland moeilijk te bepalen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn expats hoogopgeleide mensen die in het buitenland geboren en getogen zijn en voor een internationaal bedrijf tijdelijk elders werken. Het statistiekbureau schatte het totaal aantal expats in Nederland in 2015 op 57.000.

Bij de standjes op de beursvloer klinkt het geluid dat expats vanwege cultuurverschillen behoefte hebben aan extra of een ander soort aandacht. Bij huisartsenpraktijk Keizersgracht Amsterdam, waar zo’n elf procent van de patiënten expat is, weten ze bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat een arts een goede beheersing van het Engels heeft en soms extra tijd neemt om praktische zaken als de regels omtrent eigen risico en verzekeringen uit te leggen.

„In Nederland wordt bijvoorbeeld veel minder snel antibiotica uitgeschreven dan in Azië en Zuid-Europese landen”, zegt doktersassistente Sara Dghougi. „Daar kun je als huisarts rekening mee houden, door uit te leggen dat het ook zonder kan.”

Angela Luta (33) uit Roemenië, productiemedewerker bij een chemiebedrijf

Foto Roger Cremers

Voordat Angela Luta naar Nederland kwam, werkte ze voor Animal Rescue in Roemenië. Ze haalde mishandelde of zieke honden van de straat, om ze onder te brengen bij een adoptiefamilie. Het toeval bracht haar drie jaar geleden naar Nederland: „Een Nederlandse familie wilde een hond adopteren, ik bracht die hond naar hen toe. Omdat het niet goed ging met de hond bleef ik wat langer. Toen het steeds langer duurde, dacht ik: ik kan hier net zo goed een baan zoeken.”

Ze heeft een masterdiploma in mode op zak, behaald in Roemenië. Maar ze ging aan de slag in de productie bij een chemiebedrijf in de buurt van haar huidige woonplaats Gorinchem: het was de eerste baan die ze tegenkwam. Luta ziet grote verschillen tussen Roemenië en Nederland. „Nederlanders zijn niet zo gemakkelijk te benaderen. Ik woon hier nu drie jaar, maar mijn vrienden zijn vooral collega’s.” Ze vindt de Roemenen warmer, vriendelijker en behulpzamer. Daartegenover staat dat Nederland als land wel veel beter functioneert dan Roemenië: „In Nederland is alles goed geregeld. De overheid zorgt voor de mensen. Je weet waar je belastinggeld heengaat, daar worden goede dingen mee gedaan.”

Soms mist ze haar vrienden in Roemenië – „het samen lachen, elkaar verhalen vertellen” – maar ze heeft nog niet de drang om terug te gaan naar haar thuisland. „Ik kijk wel wat er gebeurt, ik wil de hele wereld nog bereizen.”

Nitesh Karna (29) uit Nepal, promovendus TU Delft

Foto Roger Cremers

Een van de eerste dingen die de Nepalees Nitesh Karna in Nederland opmerkte was dat sommige procedures hier niet zo soepel verlopen als hij gewend was. Zo moest hij twee weken wachten totdat hij een bankrekening kon openen. „Ik heb in Zuid-Korea gestudeerd en als je daar een afspraak maakt, dan vindt die dezelfde dag nog plaats.” Nadat hij zijn studie ruimtevaarttechniek voltooide, werkte hij een tijdje voor een onderzoeksinstituut in Zwitserland. Een maand geleden arriveerde hij in Nederland om te starten als promovendus aan de TU Delft. „Nederland is heel goed in ruimtevaarttechniek”, zegt Karna. Het promoveren duurt vier jaar, daarna weet hij nog niet wat hij gaat doen. „In Hamburg zitten veel interessante bedrijven, maar in Nederland ook. Fokker bijvoorbeeld.”

Karna woont met zijn vrouw in een appartement in Delft, in een gebouw met voornamelijk andere expats. Zij heeft een businessdiploma en is nog op zoek naar een baan, de reden van hun bezoek aan de beurs. Zijn indruk van Nederland is positief: „Het weer is niet goed, maar de mensen wel.” Karna waardeert de fietscultuur, al houden hij en zijn vrouw meer van bergwandelen. Omdat ze wisten dat dat in Nederland moeilijk zou worden, hebben ze voor vertrek nog een tocht in Nepal gemaakt. „Maar zodra we genoeg tijd en geld hebben, gaan we naar de Alpen.”