‘Ze móét zijn gaan schuilen voor de wolkbreuk’

Acht dagen lang waren honderden ogen gericht op de omgeving van Huis ter Heide. Daar werd de fiets van de vermiste Anne Faber gevonden, haar jas, haar tas. Zoekers van de Mobiele Eenheid en het Rode Kruis kamden er dit weekend de omgeving uit, ondersteund door familie en bekenden. Op de vijfde dag liet journalist en cartograaf Michiel Hegener de politie weten dat ze ruim drie kilometer verderop moest zijn. ‘Het is nagenoeg zeker dat Anne nabij Den Dolder is aangevallen’, schreef hij op zijn Facebookpagina. ‘Daar moet worden gezocht en niet bij Huis ter Heide.’

Hegener is bekend met het gebied. Hij heeft er wel eens een ANWB-fietsroute uitgezet – niet de route die Faber was gaan fietsen. Hij had op basis van haar fietssnelheid (14 km/u), Buienrader en de wegenkaart berekend dat Faber op het moment van haar vermissing waarschijnlijk voor een wolkbreuk was gaan schuilen onder een ecoduct in Den Dolder, de enige overkapping in een omtrek van zo’n anderhalve kilometer. Maandag hield de politie dáár, in een forensische kliniek vlakbij, een 27-jarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij haar vermissing.

Wat was de reactie van de politie toen u hen informeerde?

„Nada. Ik had de politie donderdag via het tipformulier mijn bevindingen laten weten. Ik had er gedetailleerde kaarten bij gedaan die laten zien waarom Den Dolder zo kansrijk was. Op vrijdag heb ik nog eens gemaild. ‘Ga snel kijken, met een hond! Misschien zijn er nog geursporen!’ Toen ik geen reactie kreeg, heb ik de berekeningen op Facebook gezet. De eerste dagen kreeg ik alleen wat likes, daarna kwam er een verdachte in beeld, pikte de NOS mijn Facebookbericht op en zei ook de politie blij te zijn met de tip.”

En nu zijn ze er aan het zoeken.

„Wel tien dagen te laat helaas.”

Misschien had de politie de omgeving van Den Dolder sowieso al in beeld.

„Dan waren ze er wel eerder gaan zoeken. De politie heeft vast op Buienradar gekeken, maar dan ben je er nog niet. Toets in het archief van de site maar eens het moment van haar verdwijning in: 29 september, 19.30 uur. Wat je ziet is een priegelig kaartje van Nederland, 600 bij 600 pixels. Ik heb een stukje Baarn gepakt, 15 bij 15 pixels, dat vijftig keer uitvergroot, bewerkt in Illustrator en op vier tijdstippen over een satelliet gelegd. Dan zie je dat er nét een wolkbreuk aankwam toen ze vermoedelijk in de buurt van het ecoduct was. Ik ben er in totaal zo’n zes uur mee bezig geweest.”

De politie heeft vast op Buienradar gekeken, maar dan ben je er nog niet

Doet u dit vaker?

„Nee hoor. Ik was gewoon nieuwsgierig en voelde me, zoals alle Nederlanders, betrokken bij de zaak. Ik dacht: hoe zat het met de regen? En toen bleek dat ze waarschijnlijk in een flinke regenbui terecht was gekomen, ging ik rechtop zitten. Dan móést ze zijn gaan schuilen. In een wolkbreuk wil je echt niet fietsen.”

En u kende het gebied.

„Ik heb er voor de ANWB-gids vele uren doorgebracht en honderden foto’s gemaakt. Je moet bij het maken van zo’n route beschrijven wat je ziet en vooral de kruispunten en afslagen heel precies omschrijven. Ook het ecoduct staat expliciet genoemd in de gids, net als de forensische kliniek. Ach, weet je, het is allemaal totaal irrelevant. Anne moet gevonden worden, dat is het enige dat telt.”