Robben in Oranje

Een van de beroemdste wissels uit de geschiedenis van Oranje. Op 19 juni 2004, op het EK in Portugal, wordt uitblinker Arjen Robben in Aveiro door bondscoach Dick Advocaat uit het veld gehaald in de wedstrijd tegen Tsjechië. Nederland leidt dan met 2-1. Nadat Robben is vervangen door Paul Bosvelt kantelt de wedstrijd volkomen, en Nederland verliest met 3-2. Rechts in beeld de Italiaanse assistent-scheidsrechter Pierluigi Collina.

Jiri Buller / Hollandse Hoogte