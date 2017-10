Producenten ‘bump stocks’ aangeklaagd na Las Vegas

Grote fabrikanten van zogeheten ‘bump stocks‘ worden aangeklaagd door een grote Amerikaanse non-profitorganisatie die het wapenbezit in Amerika terug wil dringen. Zij doen dit namens drie slachtoffers van de schietpartij in Las Vegas vorige week, zo meldt persbureau Reuters dinsdagavond.

Het Brady Center to Prevent Gun Violence spant de rechtszaak aan op grond van misleiding. Volgens de organisatie zou onder andere de grootste producent van bump stocks, Slide Fire Solutions, de autoriteiten hebben misleid over de werkelijke functie van het opzetstuk. Door een bump stock op een semi-automatisch wapen te monteren, kunnen binnen korte tijd veel kogels worden afgevuurd.

Door middel van een bump stock kan van een conventioneel, semi-automatisch wapen een wapen worden gemaakt dat nagenoeg hetzelfde functioneert als een verboden, automatisch geweer. Automatische wapens zijn in Amerika verboden omdat ze in zeer korte tijd een grote hoeveelheid kogels kunnen afvuren. Producenten van bump stocks zouden zich bij de verkoop bewust richten op wapenbezitters die voor de ‘sensatie’ graag met een automatisch wapen willen schieten.

Het is niet de eerste keer dat de organisatie de wapenfabrikanten aanklaagt in een poging om de wapenindustrie aansprakelijk te stellen voor schietpartijen. De organisatie spande onder andere een zaak aan naar aanleiding van de schietpartij in een bioscoop in Aurora in 2012 waarbij 12 doden en 58 gewonden vielen.

De 64-jarige Stephen Paddock, die verantwoordelijk was voor het bloedbad in Las Vegas, beschikte over meerdere wapens met daarop een dergelijk opzetstuk. Paddock schoot in de nacht van 1 oktober in enkele minuten 58 concertgangers dood. Meer dan vijfhonderd mensen raakten gewond. Daarmee werd het de dodelijkste schietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis.

Of de aanklacht gegrond wordt verklaard, is nog maar de vraag. De Amerikaanse wapenindustrie is juridisch goed ingedekt tegen aansprakelijkheidsclaims: in 2005 werd een wet doorgevoerd die producenten van wapens beschermd tegen dergelijke aanklachten.

Een vertegenwoordiger van het Brady Center zegt tegenover Reuters optimistisch te zijn over de zaak omdat de bump stocks geen wapen of munitie op zich zijn, en daarmee buiten de wapenbeschermingswet (The Protection of Lawful Commerce in Arms Act) vallen. Politiek zit het vuurwapendebat momenteel volledig vast, mede door de machtige vuurwapenlobby van de National Rifle Association. Sommige Democraten roepen nu op dat debat te heropenen.