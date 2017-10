Politie zoekt wapens in clubhuis Satudarah

De politie is dinsdag een clubhuis van motorclub Satudarah in Tilburg binnengevallen om daar naar wapens te zoeken. De zoekactie vindt plaats naar aanleiding van een tip, meldt de politie op Twitter. Het Satudarah-pand moest eerder dit jaar al dicht wegens een drugs- en wapenvondst.

Niet het pand zelf, maar de omliggende grond is het voornaamste doelwit van de zoekactie. Een woordvoerder van de politie zegt dat de wapens volgens de tipgever buiten het clubhuis liggen. Militairen die gespecialiseerd zijn in het vinden van verborgen ruimten helpen met zoeken. Er is ook een graafmachine ter plekke, voor het geval de verboden waar onder de grond ligt.

Verbod

De afgelopen weken viel de politie ook al clubhuizen van Satudarah in Apeldoorn en Beverwijk binnen. Daar troffen agenten drugs en wapens aan. Die vondsten kan het Openbaar Ministerie (OM) goed gebruiken bij zijn poging de motorclub te verbieden. Justitie ziet Satudarah als een criminele organisatie. Het OM is naar de civiele rechter gestapt en hoopt dat die de club verbiedt als er genoeg bewijs ligt dat Satudarah een gevaar is voor de openbare orde. Wapen- en drugsvondsten ondersteunen de claim van het OM.

Volgens de politiewoordvoerder is de inval in Tilburg niet direct verbonden met de opzet van het OM om Satudarah te verbieden. “Dit is geen vooropgezet plan. Dit is een onderzoek in het kader van de Wet wapens en munitie. Zoiets gebeurt ook als iemand belt om te zeggen dat zijn buurman een wapen onder zijn bed heeft.” Een eventuele wapenvondst kan het OM echter wel opnemen in het bewijs tegen Satudarah, geeft de woordvoerder toe.

Geen leden aanwezig

Het kan nog wel even duren voordat duidelijk is of er inderdaad wapens in of om het Satudarah-clubhuis liggen. Het zoekteam is bezig de plek “minutieus” uit te kammen, zegt de politiewoordvoerder. Volgens hem kan de actie tot vier uur dinsdagmiddag gaan duren. De inval verliep overigens zonder problemen: er waren geen Satudarah-leden aanwezig, en de beheerster van het pand heeft de deur opengemaakt voor de agenten.

In het clubhuis, gevestigd in café Drinks & Dance aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg, deed de politie in maart ook al een inval. Toen gebeurde dat in verband met een onderzoek naar witwassen. Bij de actie werden twee messen gevonden en twintig zakjes met resten van cocaïne. Zes mensen werden gearresteerd. Burgemeester Peter Noordanus slaagde er in augustus na maanden procederen in om het clubhuis zes weken te laten sluiten.