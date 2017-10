Omzet IKEA Nederland neemt toe tot 1,2 miljard

Nederlandse IKEA-winkels hebben van september 2016 tot september 2017 een omzet van 1,2 miljard euro gedraaid. De inkomsten namen met 4,3 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, staat in een dinsdag gepubliceerd persbericht van de IKEA Group, de grootste franchisetak van het Zweedse meubelconcern. IKEA schrijft de omzetstijging toe aan de aangetrokken economie en de hoge activiteit op de woningmarkt.

De omzetcijfers omvatten de verdiensten van de twaalf Nederlandse IKEA-vestigingen die bij de IKEA Group horen, plus de opbrengsten van de webwinkel. Alleen het filiaal in Delft valt buiten de cijfers. Dat is een opzichzelfstaand onderdeel van de IKEA-organisatie.

De twaalf IKEA-zaken zagen de vooral verkoop van keukens sterk toenemen. Ook een dienst waarmee klanten online meubels kunnen reserveren, om die later in de winkel af te halen, wierp volgens IKEA zijn vruchten af.

Ook de IKEA Group als geheel liet een omzetstijging noteren. Het bedrijfsonderdeel kreeg 34,1 miljard euro binnen. Dat is 3,8 procent meer dan in het boekjaar 2016. De opening van vijftien nieuwe vestigingen wereldwijd is volgens de IKEA Group de belangrijkste drijvende kracht achter de groei van de inkomsten. De winst laat het bedrijf onvermeld.

405 winkels

De omzetcijfers van de IKEA Group zeggen veel over hoe IKEA er als geheel voor staat, maar niet alles. De franchisenemer bezit 357 van de 405 IKEA-winkels. De zaken staan in vrijwel alle Europese landen, en ook in onder meer Australië, China, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. De IKEA Group heeft 149.000 werknemers. Andere IKEA-franchisers zijn een stuk kleiner. Zij gaan over de filialen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten, Zuid-Oost-Azië, Turkije en Israël.

IKEA wil dat de totale omzet in 2020 50 miljard euro bedraagt. Om dat doel te realiseren, is er nog werk aan de winkel, schreef NRC twee jaar geleden al. Onder meer het openen van nieuwe vestigingen in India, waar nog geen IKEA’s zijn, moet extra groei gaan opleveren.